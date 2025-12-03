ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

અંબાલાલની ઘાતક આગાહી : ડિસેમ્બરની ભર ઠંડીમાં ફરી એકવાર આવશે કમોસમી વરસાદ

Ambalal Patel Ni Agahi : બદલાતા વાતાવરણના મિજાજ સામે ફરી એકવાર ડિસેમ્બરમાં પલટો આવવાનો છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે અત્યારથી જ ચેતવણી આપી દીધી છે. 

Updated:Dec 03, 2025, 09:44 AM IST

વધુ એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે

4 થી 8 ડિસેમ્બર વચ્ચે એક નબળો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા રહેશે. 5 થી 10 ડિસેમ્બરમાં ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં માવઠું થઈ શકે છે. 18 થી 24 ડિસેમ્બર એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા અને બંગાળના ઉપસાગરમાં આ આરસામાં એક ડિપ્રેશન બનતા તેની ભેજની અસરના કારણે અને અરબી સમુદ્રમાં હળવા ભેજના કારણે મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનતા ગુજરાતમાં માવઠું થવાની શક્યતા રહેશે. 

ઠંડી ક્યારે આવશે 

આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યના ભાગોમાં ઠંડી આવવાની શક્યતા રહેશે તેવું હવામાન નિષ્ણાતનું અનુમાન છે. ઉત્તર ગુજરાત, પાટણ, સમી, હારીજ, બનાસકાંઠા, સાબર કાંઠા, પંચમહાલ, ગાંધીનગરના ભાગોમાં ઠંડી આવી શકે છે. 

ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં હવામાનમાં ધરખમ ફેરફાર થવાનો છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપ અને સતત સક્રિય સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન દેશના ઉત્તર, ઉત્તરપૂર્વ અને દક્ષિણ ભાગોમાં ભારે વિનાશ લાવી શકે છે. ઉત્તર પાકિસ્તાન અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન હાજર છે. ઉત્તર હરિયાણા અને ઉત્તરપૂર્વીય આસામ પર નીચલા ઉષ્ણકટિબંધીય સ્તરોમાં પણ સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન સક્રિય છે. 1 થી 4 ડિસેમ્બર સુધી તમિલનાડુ, કેરળ, માહે, દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, યમન અને રાયલસીમામાં વાવાઝોડા, વીજળી અને ભારે પવન સાથે વરસાદ ચાલુ રહેશે. 1 ડિસેમ્બરે 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે સપાટી પર પવન ફૂંકવાની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે, જે નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

ચક્રવાત દિત્વાહ દક્ષિણ ભારતમાં પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી રહ્યું છે. 1 અને 2 ડિસેમ્બરે દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, યાનમ અને રાયલસીમામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. 1 ડિસેમ્બરે ઉત્તર દરિયાકાંઠાના તમિલનાડુ અને દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ૩ ડિસેમ્બરે કેરળ અને માહેમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે. 

