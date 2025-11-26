એક નહિ, બે વાવાઝોડા આવશે; અંબાલાલ પટેલે ઠંડી અને માવઠાની કરી આગાહી
Today Weather Update: ગુજરાતનું વાતાવરણ ડામાડોળ થવાનું છે. કારણે વાવાઝોડાની અસરથી માવઠું આવશે, પછી કાતિલ ઠંડી પડશે. પરંતું તેના બાદ ફરીથી માવઠાનો બીજો રાઉન્ડ ડિસેમ્બરમાં આવશે.
અંબાલાલની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાતની આગાહી કહે છે કે, બંગાળની ખાડીમાં તોફાન સેન્યોર બન્યું છે. જેાં આજથી અંદમાન નિકોબાર ટાપુ હલચલ તેજ થશે અને શ્રીલંકાના ઉપલા ભાગથી એક સિસ્ટમ બંગાળના ભાગમાં આવશે. પૂર્વીય પ્રશાંત મહાસાગરમાં સ્ટ્રોમની શક્યતા છે. પરંતુ તેની અસર નહીંવત રહેશે. પૂર્વીય બંગાળ ઉપસાગરમાં બનેલી સિસ્ટમ અને શ્રીલંકા પરથી ઉઠતી સિસ્ટમ બંને મર્જ થતાં સાઈક્લોન બનવાની સંભાવના રહેશે.
અરબ સાગર પણ તોફાની બનશે
તેમણે આગળ કહ્યું કે, અરબ સાગરમાં પણ એક લો પ્રેશર અસર રહેશે. દેશના ઉત્તરીય પૂર્વીય પ્રદેશોમાં પણ એક હળવો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા રહેશે. તારીખ 27 નવેમ્બરથી રાજ્યના કોઈ કોઈ ભાગમાં વાદળો દેખાશે.
માવઠા બાદ ઠંડીનો રાઉન્ડ આવશે
તારીખ 2 ડિસેમ્બરથી રાજ્યમાં ઠંડી વધવાની શક્યતા રહેશે, હાલમાં ઠંડીમાં વધઘટ થવાની શક્યતા રહેશે. પરંતું સવારના ભાગમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. 5 ડિસેમ્બરથી દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં ક્યાંક ક્યાંક હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે. ડિસેમ્બરના બીજા સપ્તાહમાં ફરી વાદળો વધવાની શક્યતા રહેશે. ડિસેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહના અંતથી અને બીજા સપ્તાહમાં વાદળોની શક્યતાના લીધે રાજ્યના કોઈપણ ભાગમાં માવઠાની શક્યતા રહેશે.
4થી 8 ડિસેમ્બરમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપની શક્યતા રહેશે એટલે ધીરેધીરે ડિસેમ્બરના બીજા સપ્તાહથી રાજ્યના ઘણા ભાગોના હવામાનમાં પલટો આવશે. રાજ્યના કોઈપણ ભાગમાં માવઠાની શક્યતા રહેશે. ડિસેમ્બરના ત્રીજા સપ્તાહથી કાતિલ ઠંડીને વેગ મળશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગની આગાહી કહે છે કે, 25 નવેમ્બરથી 1 ડિસેમ્બર સુધી રાજ્યનું વાતાવરણ શુષ્ક રહેશે. ન્યુનતમ તાપમાનમાં ફેરફાર થવાની શક્યતાઓ નહિવત છે. રાજ્યમાં ઉત્તર પૂર્વથી પૂર્વ દિશાના પવનો 15 થી 20 નોટિકલ માઇલે ફુંકાઇ રહ્યાં છે. અમદાવાદમાં વાતાવરણ સ્વચ્છ રહેશે, ન્યૂનતમ તાપમાન 19 ડિગ્રી રહેશે. સૌથી ઓછુ તાપમાન નલિયામાં 11 ડિગ્રી નોંધાયું, જે સામાન્ય તાપમાન કરતાં 3.5 ડિગ્રી નીચું છે.
