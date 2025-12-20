કાતિલ ઠંડીના રાઉન્ડ વચ્ચે માવઠાની આગાહી : અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે કરી આગાહી
Weather Update News : ગુજરાતનું વાતાવરણ ફરીથી ડામાડોળ થવાનું છે. કારણ કે, ફરી એકવાર વાતાવરણમાં પલટો આવવાનો છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે તેની આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવે કહ્યું કે, આગામી 7 દિવસ વાતાવરણ સૂકું રહેશે. આગામી 48 કલાક બાદ 2 થી 3 ડિગ્રી ઘટશે. તો ઉતરપૂર્વ- પૂર્વના પવન ફૂંકાશે. અમદાવાદ શહેરમાં સાંજના 6 થી રાતે 1 વાગ્યા સુધી વિજીબીલીટી 3 થી 4 કિલોમિટર ની રહેશે.
ઠંડી વિશે નવી આગાહી
અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે, ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં પશ્ચિમ ન આવવાના કારણે ઠંડી પડી રહી નથી. પરંતું આવું લાંબો સમય નહિ રહે. કારણ કે, ગુજરાતમાં ફરીથી હાડ થીજવતી ઠંડી પડી રહી છે. તારીખ 22, 23, 24 ડિસમેબરમાં આકરી ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે. આ તારીખોમાં રવિ પાક માટે ઠડી સારી રહેશે તેવું કહી શકાય.
ડિસેમ્બરમાં માવઠાની આગાહી
અંબાલાલ પટેલે ડિસેમ્બરમાં માવઠાની આગાહી કરાઈ છે. તેમણે કહ્યું કે, 21 ડિસેમ્બરના રોજ રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વાદળો આવવાની શક્યતા છે. વાદળો અવાના કારણે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદી છાંટા પડી શકે છે.
તો ઠંડીનો રાઉન્ડ ફરીથી આવશે
તેમણે કહ્યું કે, દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં તારીખ 21 અને 22 ડિસેમ્બરના રોજ માધ્યમ કક્ષાના પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, જેના કારણે રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો દેખાશે. જાન્યુઆરી માસમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાના કારણે વધુ ઠંડી અનુભવાશે. રાતનું તાપમાન ઠડું રહેશે.
જાન્યુઆરીમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવશે
નવી આગાહી કહે છે કે, જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી માસમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા રહેશે. ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવવાની શક્યતા રહેશે. કેટલીક જગ્યા કરા પડવાની શક્યતાઓ રહેશે. ફેબ્રુઆરી માર્ચ એપ્રિલમાં ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં કરા પડવાની શક્યતા રહેશે.
