છાતીના પાટિયા પાડી દે તેવી ભયંકર આગાહી! હવે તો ગુજરાતના ખેડૂતો કહે છે ખમૈયા કરો અંબાલાલ!

Ambalal Patel Agahi: ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ આવવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલે આ આગાહી કરી છે. 6થી 8 ડિસેમ્બર આસપાસ હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. સાથે જ 8 થી 18 ડિસેમ્બર વચ્ચે રાજ્યમાં માવઠું આવવાની શક્યતા છે. 27 અને 28 ડિસેમ્બર રાજ્યમાં કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ થશે. તો જાન્યુઆરી મહિનાની શરૂઆતમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાનો છે. જેના કારણે છ જાન્યુઆરી સુધીમાં ફરીથી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.
 

Updated:Dec 02, 2025, 08:36 AM IST

5 અને 6 ડિસેમ્બરે વરસાદની સંભાવના

હાલમાં રાજસ્થાન પર એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. તેની અસરને કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે અને ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશ અને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના ભાગોમાં સામાન્યથી નોંધપાત્ર રીતે સામાન્ય કરતાં વધુ છે; પ્રદેશના બાકીના ભાગોમાં સામાન્ય છે. આ સાથે જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં 24 કલાક સુધી તાપમાન યથાવત રહેશે. ત્યારબાદ ત્રણ દિવસમાં બેથી ત્રણ ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થશે.

અંબાલાલની આગાહી મુજબ સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં અને દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત તથા મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે.જ્યારે નવેમ્બરના અંતિમ સપ્તાહમાં ઉપસાગરમાં ચક્રવાત સર્જાય તેવી પણ શક્યતા છે. જો કે ગુજરાત પર તેની સીધી અસર ઓછી રહેવાની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ, ઉત્તર, મધ્ય ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે. આ સાથે રાજ્યમાં ઠંડીમાં પણ વધઘટ જોવા મળી શકે છે. 

આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યના ભાગોમાં ઠંડી આવવાની શક્યતા રહેશે. ઉત્તર ગુજરાત, પાટણ, સમી, હારીજ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પંચમહાલ, ગાંધીનગરના ભાગોમાં કાતિલ ઠંડી આવી શકે છે. કોઈક કોઈક ભાગમાં તાપમાન 12 થી 13 ડિગ્રી થઈ શકે છે. કચ્છના નલિયામાં સૌથી ઓછું તાપમાન ઘટી શકે છે. વધુ એક રાઉન્ડ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. 

બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલું ચક્રવાતી તોફાન 'દિતવાહ' હવે ભારતીય દરિયાકાંઠાની ખૂબ જ નજીક પહોંચી ગયું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે સોશિયલ મીડિયા અને સત્તાવાર બુલેટિન દ્વારા આપેલી માહિતી મુજબ આ વાવાઝોડું છેલ્લા 06 કલાક દરમિયાન 05 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તર દિશામાં આગળ વધ્યું છે.

ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાંથી પશ્ચિમી વિક્ષેપોની અસર પણ દેખાઈ શકે છે. જેના કારણે હવામાન વારંવાર બદલાઈ શકે છે. ત્રણ દિવસ બાદ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે, એટલે કે ડિસેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયાથી ઠંડીની શરૂઆત થશે અને ડિસેમ્બરના છેલ્લા અઠવાડિયા સુધીમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડી શકે છે. 'દિતવાહ' વાવાઝોડું આગામી 24 કલાક દરમિયાન ઉત્તર દિશામાં ગતિ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

