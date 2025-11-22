સામાન્ય વાવાઝોડું નહિ, સુપર સાયક્લોન આવી રહ્યું છે! અંબાલાલ પટેલની ડરામણી આગાહી
Ambalal Ni Agahi : અંબાલાલની ફરીથી તોફાની આગાહી આવી ગઈ છે. ફરી એકવાર વાવાઝોડાને કારણે ગુજરાતનું વાતાવરણ પલટાવા જઈ રહ્યું છે. આ આગાહી શું છે તે જોઈએ.
ઓ બાપ રે... હજી વધશે ઠંડી
અંબાલાલ પટેલે આગાહીમાં કહ્યું કે, હાલ રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર વધશે. મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં ઠંડી વધશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં 13 ડિગ્રી, તો મધ્ય ગુજરાતમાં 14 ડિગ્રી તાપમાન રહી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં જૂનાગઢ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ઠંડી વધશે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં લઘુત્તમ તાપમાન 20 ડિગ્રી રહી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં લઘુત્તમ તાપમાન 17 થી 18 ડિગ્રી આસપાસ રહી શકે છે. 21 નવેમ્બર બાદ લઘુત્તમ તાપમાન વધારો થતા 17 ડિગ્રી તાપમાન થઈ શકે છે. આમ, મહત્તમ તાપમાન ૩૦ ડિગ્રી સુધી જઈ શકે છે.
સુપર સાયક્લોન આવશે
હવામાન નિષ્ણાતે સુપર સાયક્લોનની આગાહી કરી છે. જે વિશે માહિતી આપતા તેમણે જણાવ્યું કે, બંગાળના ઉપસાગરમાં આજથી હલચલ જોવા મળશે. સમુદ્રમાં ફરીથી લો પ્રેશર બનવાની શક્યતા છે. 19 નવેમ્બર અરબી સમુદ્રમાં દક્ષિણ ભારતમાં લો પ્રેશર બનવાનું શરૂ થયું છે. આ કારણે ગુજરાતમાં વાદળો આવતા તાપમાન વધી શકે છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં સુપર સાયક્લોનની શક્યતા છે. ચક્રવાત ભીષણ બનવાની શક્યતા ગુજરાત સહિત દેશના મધ્ય ભાગોમાં થઈ શકે છે. આ કારણે ગુજરાતમાં નવેમ્બર મહિનાના અંતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ કે માવઠું થઈ શકે છે. ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં માવઠું થઈ શકે છે.
ગુજરાતના ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર
રાજ્યમાં ફરી કમોસમી વરસાદ આવી શકે છે તેવી હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી છે. ડિસેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં માવઠું થઈ શકે છે. 6 થી 10 ડિસેમ્બરની વચ્ચે માવઠાની શક્યતા છે. 26 નવેમ્બરથી વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
આજથી હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા રહેશે. રાજ્યમાં ઠંડી ઘટશે અને તારીખ 26થી 30 વચ્ચે વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા રહેશે, હવામાનમાં પલટો આવશે. બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું ફૂંકાશે. 2 ડિસેમ્બરથી બંગાળ ઉપસાગર ફરી સક્રિય થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતમાં 6 ડિસેમ્બરથી 10 ડિસેમ્બર વચ્ચે માવઠાની શક્યતા છે. એક હળવો પશ્ચિમી વિક્ષેપ નવેમ્બરના અંતમાં આવવાની શક્યતા છે. અને તારીખ 4થી 7 ડિસેમ્બરની વચ્ચે પશ્ચિમી વિક્ષેપની શક્યતા છે.
ડિસેમ્બરમા ફરી માહોલ બગડશે
15 ડિસેમ્બરથી ફરી હવામાનમાં પલટો આવી શકે. 20, 21 ડિસેમ્બરની આસપાસ દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશમાં હિમવર્ષાની શક્યતા રહેશે. આ વર્,ે ગાત્રો થીજવતી ઠંડી આવવાની શક્યતા છે, જે 22 ડિસેમ્બર બાદ રહેશે. 27 ડિસેમ્બરથી ઠંડીનો ચમકારો વધી શકે, 11 જાન્યુઆરીથી ફરી ઠંડીનો ચમકારો વધી શકે છે. જાન્યુઆરીમાં ભારે પશ્ચિમી વિક્ષેપની શક્યતા રહેશે. જોકે, જાન્યુઆરી ઠંડો મહિનો રહી શકે છે.
Trending Photos