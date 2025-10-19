ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

અંબાલાલની આગાહી : દિવાળી ટાંણે અરબ સાગરમાં મોટી હલચલ થશે, વરસાદ આવશે

Ambalal Patel Alert : હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની વધુ એક મોટી આગાહી આવી છે. 18 થી 30 ઓક્ટોબર દરમિયાન બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર બની શકે છે. દિવાળીના દિવસે વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે પવન ફૂંકાશે. બેસતા વર્ષના દિવસે પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે. નવેમ્બરની શરૂઆતમાં ગુજરાતમાં માવઠું થઈ શકે છે. 

Updated:Oct 19, 2025, 09:50 AM IST

અંબાલાલની આગાહી

અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે, 18 થી 30 ઓક્ટોબર વચ્ચે બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર સર્જાશે. 18 થી 21 માં ઓક્ટોબર અરબી સમુદ્ર હલચલ જોવા મળશે. જૈના કારણે ભેજમાં માવઠું થવાની શક્યતા રહે છે. બેસતા વર્ષે હવામાન બગડે શક્યતા રહે છે. 

ઠંડી કેવી પડશે 

ઠંડીની આગાહી કહે છે કે, નવેમ્બરની શરૂઆતમાં દેશના ઉત્તર પર્વતીય હિમ વર્ષાની શક્યતા રહે છે. 23 ઓક્ટોબરથી ઠંડા પવન ફુકાશે. નવેમ્બરની શરૂઆતમાં દેશના દક્ષિણ ભારતમાં ભારતથી અતિભારે વરસાદ થતાં ગુજરાતમાં વાદછાયુ વાતાવરણ રહેશે. આ દિવસોમાં માવઠું થવાની શક્યતા છે. 

વાવાઝોડું આવશે

ગુજરાત તરફ વધુ એક વાવાઝોડું આવશે. 18 નવેમ્બરથી બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું થવાની શક્યતા રહે છે. 23 નવેમ્બરથી 26 નવેમ્બર દેશના ઉત્તરીય પર્વત હિમ વર્ષા થતા ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. 5-7 ડિસેમ્બરમાં પશ્વિમ વિક્ષેપો આવતાં ઠંડી વધશે. 22 ડિસેમ્બરથી ભારે ઠંડી પડશે.

ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, ૨૦૨૫નું ચોમાસું હવે ઉત્તર ભારતના મોટા ભાગમાંથી સંપૂર્ણપણે વિદાય લઈ ચૂક્યું છે. જેના કારણે હવામાનમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. હવે ઉત્તરમાં ઠંડીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. જ્યારે દક્ષિણમાં વરસાદનું જોર વધ્યું છે.

