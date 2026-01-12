ઉત્તરાયણ અને વાસી ઉત્તરાયણે કેવો પવન ફૂંકાશે? ચોઘડિયા જોઈને અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી
Ambalal Patel Prediction For Uttarayan : ઉત્તરાયણ આવે એટલે ગુજરાતીઓને એક જ ડર હોય છે, પવન હશે કે નહિ. ત્યારે ગુજરાતના જાણીતા હવામાનશાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે ચોઘડિયા જોઈને ઉત્તરાયણને પવનની દિશા કેવી રહેશે તે અંગે આગાહી કરી છે.
14 જાન્યુઆરીએ કેટલી ઝડપે પવન ફૂંકાશે
ઉતરાયણના દિવસે પવન અંગે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી આવી ગઈ છે. તેમણે જણાવ્યું કે, ઉત્તરાયમણના દિવસે સવારે નવ વાગ્યાથી 7 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. તો 10 વાગ્યાથી લઈને છ થી સાત કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. બપોરે 6 થી 7 કિલોમીટર અને સાંજે 4 થી 7 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. તો કોઈ કોઈક ભાગમાં 10 થી 12 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન રહેશે.
આ જિલ્લાઓમાં ફૂંકાશે પતંગને અનુકૂળ પવન
પવનની ગતિ અમદાવાદ, મહેસાણા, પાલનપુર, મહુવા, ભાવનગર, પોરબંદર, ગાંધીધામ, જામનગર, રાધનપુર, વિરમગામ, સુરત જેવા અન્ય સ્થળો પર રહેશે. તેમજ દરિયા કિનારેના ભાગો પર પવનની ગતિ થોડી વધુ રહી શકે છે. સુરતના ભાગોમાં 9 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની આસપાસ અને પવનની ગતિ 26 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની આસપાસ રહી શકે છે.
15 જાન્યુઆરીએ કેટલી ઝડપે પવન ફૂંકાશે
તારીખ 15 જાન્યુઆરી પવનની ગતિ ક્યારેક ઓછી ક્યારેક વધુ રહેવાની શક્યતા રહે છે. એકંદરે કહીએ તો, પતંગરસિયાઓ માટે પવનની ગતિ સાનુકૂળ થઈ શકે છે.
હવે ઠંડી કેવી રહેશે
અંબાલાલ પટેલે જાન્યુઆરી મહિનામાં ઠંડીની આગાહી કરતા કહ્યું કે, એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ 16-17 જાન્યુઆરીએ આવવાની શક્યતા રહેતા લઘુતમ તાપમાનમાં છોડો આંશિક વધારો થઈ શકે છે. તારીખ 22 જાન્યુઆરી બાદ એક મધ્યમ કક્ષાનો પશ્ચિમે વિક્ષેપ આવતા તારીખ 26 સુધીમાં ગુજરાતમાં વાદળવાયુ કે હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. 29 જાન્યુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના લીધે હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે.
Trending Photos