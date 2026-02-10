ભર શિયાળે ઉત્તર ગુજરાતમાં માવઠું પડવાની હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની આગાહી
Unseasonal Rain Alert In Gujarat : ભર શિયાળે ઉત્તર ગુજરાતમાં માવઠું પડવાની હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની આગાહી આવી ગઈ છે. આ સાથે જ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ કમોસમી વરસાદ આવી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ ગાંધીનગર
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં 8 થી 12 દરમિયાન હળવા પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવવાની શક્યતા રહેશે. જેના કારણે ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં બરફ વર્ષા કે હિમવર્ષા થઈ શકે છે. આ કારણે ગુજરાતમાં વાદળવાયુ જોવા મળશે. 12 ફેબ્રુઆરીની તારીખ લખી રાખજો, આ દિવસે પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર જોવા મળશે.
ધીરે ધીરે તાપમાન વધતું જશે
હવે ધીરે ધીરે મહત્તમ તાપમાન વધતું જશે, તાપમાનમાં ગુજરાતના ભાગોમાં 28થી 34 ડિગ્રી રહી શકે છે. ખાસ કરીને દરિયાકિનારાના ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન 28થી 33 ડિગ્રી રહી શકે, લઘુત્તમ તાપમાન 20 ડિગ્રી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્નબન્સને કારણે દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હિમવર્ષા થવાની શક્યતા રહેશે. આ કારણે ઉત્તર ગુજરાતમાં લઘુત્તમ તાપમાન 8 ફેબ્રુઆરીથી 14થી 15 ડિગ્રી રહેશે. ત્યારબાદ 10 ફેબ્રુઆરી બાદ રાજ્યના કેટલાક ભાગમાં વાદળો જણાશે.
ફેબ્રુઆરીના બીજા સપ્તાહમાં પલટો આવશે
ફેબ્રુઆરીના બીજા સપ્તાહથી રાજ્યના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. ફેબ્રુઆરીના અંતથી ગુજરાતના હવામાનમાં મોટા પલટા આવી શકે છે. બદલાતા હવામાનમાં ખેડૂત ભાઈઓ વિષમ હવામાનની વિપરિત રહે, પાક સંરક્ષણ પગલાં લેવા હિતાવહ છે. વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે જનધનમાં પણ રોગ આવવાની શક્યતા રહે, આથી જનસમુદાયે સ્વાસ્થ્યની કાળજી રાખવી.
Trending Photos