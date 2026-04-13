અંબાલાલ પટેલની ગુજરાતની ચૂંટણી માટે ભવિષ્યવાણી : ઉમેદવારોને ચૂંટણી જીતવા આપ્યો ગુરુ મંત્ર
Ambalal Patel Bhavishyawani For Gujarat Election : રાજ્યમાં 26 એપ્રિલના રોજ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ માટે મતદાન થશે. આ માટે ઉમેદવારો પ્રચારમાં લાગી ગયા છે. ત્યારે તે પહેલા જ ગુજરાતના બાબા વેંગા કહેવાતા જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે ચૂંટણીની આગાહી કરી છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કયા ગ્રહો કામ કરે છે, કોનું પલડુ ભારે રહેશે તેની અંબાલાલ પટેલે ભવિષ્યવાણી કરી દીધી છે.
ચૂંટણી સમયે ગ્રહોની સ્થિતિ કેવી રહેશે?
અંબાલાલ પટેલે ચૂંટણીને લઈને આગાહી કરી કે, શનિ-મંગળના ગ્રહ યોગ ચાલી રહ્યાં છે. જેની અસર ઉગ્રતા બતાવે છે. આ ગ્રહો યુદ્ધકારક ગ્રહો કહી શકાય. ચૂંટણીમાં ઉમેદવારો માટે જોશ અને જિલ્લાના ગ્રહો છે. ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોને કાલ સર્પ યોગ નેતાઓને આગળ લઈ જતા હોય છે, જે મહેનત વધુ માંગે છે.
ઉમેદવારને જીત માટે કયા ગ્રહો જરૂરી છે?
તેઓએ કહ્યું કે, ચૂંટણીમાં સૂર્ય, શનિ મજબૂત હોય તો ગ્રહો સારા ગણાય. સૂર્ય મધ્યાહને હોય, સૂર્ય મેષ કે સિંહ રાશિનો હોય તો ગ્રહો સારા ગણાય. શષ યોગ, હંસ યોગ, ગજ કેસરી યોગ સૂર્ય ગૂરૂ યોગ પણ સારા ગણાય. છઠ્ઠામાં ગ્રહો શત્રુ વિજય દર્શાવે છે. શનિ હોય તો સારો શત્રુ યોગ કહેવાય. બારમે રાહુ પણ ઘણી વખત હાનિકારક બનતો હોય છે.
ઉમેદવારોને ચૂંટણી જીતવા આપ્યો ગુરુ મંત્ર
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, જ્યોતિષમાં માનતા લોકો માટે આ બાબત મહત્વની છે. ચૂંટણી જીતવા માટે સૂર્ય ઉપાસના જરૂરી છે. સૌ પોતાના ઈષ્ટ દેવની પૂજા કરવી જોઈએ. મંગળ માટે ભગવાન ગણેશની ઉપાસના કરવી જોઈએ. શત્રુ વિજય યોગ માટે કેટલીક સાધના હોય છે, પરંતુ તે સાધના જોખમી હોય છે.
