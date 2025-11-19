ગુજરાતમાં કાતિલ ઠંડી અને વાવાઝોડાની ભયંકર આગાહી, આ તારીખે ભારે પવન સાથે માવઠું બોલવશે તબાહી!
Ambalal Ni Agahi: ગુજરાતમાં સવારે અને મોડી સાંજથી ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. હાલમાં ગુજરાતમાં શિયાળાની ઋતુ બરાબર જામી છે અને લોકો ઠંડીનો ચમકારો અનુભવી રહ્યા છે. ત્યારે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે, આગામી 48 કલાક દરમિયાન લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં થાય ત્યારબાદ ધીમે ધીમે બેથી ત્રણ ડિગ્રી સેલ્સિયસનો વધારો થવાની સંભાવના છે. બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલે કાતિલ ઠંડી સાથે ભયંકર વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે. ત્યારે અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે ડરામણી આગાહી?
હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી પ્રમાણે, છેલ્લા 24 કલાકમાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિત ગુજરાતમાં તથા દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહ્યું છે. આ સાથે આગામી 24 કલાકમાં પણ ગુજરાતનું હવામાન શુષ્ક રહેવાની આગાહી છે. ગુજરાતમાં હાલ ઉત્તરપૂર્વથી પૂર્વ તરફના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિત ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં રાત્રિનું તાપમાન સામાન્યથી નોંધપાત્ર રીતે ઓછું રહ્યું છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી 24 કલાક દરમિયાન લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં થાય ત્યારબાદ ધીમે ધીમે બેથી ત્રણ ડિગ્રી સેલ્શિયસનો વધારો થવાની સંભાવના છે. સમગ્ર પ્રદેશમાં તાપમાનમાં વધારો થવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહીની વાત કરીએ તો કાતિલ ઠંડી સાથે ભયંકર વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે. આ વાવાઝોડાની ગતિ 100 કિમી પ્રતિ કલાકની રહેલાની અંબાલાલ પટેલે શક્ચતા વ્યક્ત કરી છે. અંબાલાલની આગાહી મુજબ, મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ઠંડીનું જોર વધશે. તાપમાનનો પારો 13-14 ડિગ્રી સુધી નીચે જશે. સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ ઠંડીનો ચમકારો વર્તાશે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે માત્ર ચક્રવાત જ નહીં, આ ચક્રવાત બાદ માવઠાની પણ આગાહી કરી છે. એટલે કે પહેલાં ભીષણ ચક્રવાતથી અને બાદમાં ખેડૂતોને માવઠાનો માર સહન કરવો પડશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહીની વાત કરીએ તો વાવાઝોડા બાદ 2 ડિસેમ્બર આસપાસ બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર સર્જાશે. 6 ડિસેમ્બરથી વાતાવરણ પલટાશે. 15-16 ડિસેમ્બરે માવઠાની અસર દેખાશે. રાજ્યના જુદા જુદા ભાગોમાં 18 ડિસેમ્બરે ભારે માવઠુ થશે.
