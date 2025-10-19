ગુજરાતમાં એક સાથે બે વાવાઝોડાનો ખતરો! આ જિલ્લામાં આવશે વરસાદ, અંબાલાલે કરી ભયાનક આગાહી
Ambalal Patel Forecast: અંબાલાલ પટેલે વધુ એક આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં બેવડી ઋતુની અનુભૂતિ થાય તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારે 18 ઓક્ટોબરથી લઈ 21 ઓક્ટોબર સુધીમાં અરબ સાગરમાં ચક્રવાતની શક્યતા છે. આગામી 3 દિવસ બાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ પડી શકે છે. ગુજરાતના તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડમાં મધ્યમ વરસાદનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. તેમજ દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં પણ હળવા વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગામી દિવસોમાં રાજ્ય અને દેશના હવામાનમાં મોટા પલટાની આગાહી કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે, જ્યારે બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાં એક સાથે બે શક્તિશાળી ચક્રવાતની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેની અસર ગુજરાતના હવામાન પર પણ જોવા મળશે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે 19 ઓક્ટોબરના દિવસથી અરબી સમુદ્રમાં પણ વધુ એક વાવાઝોડું આકાર લેતું જોવા મળશે. બંગાળના ઉપસાગરના ચક્રવાતની અસરને કારણે અરબી સમુદ્રનું વાવાઝોડું પણ ભારે ચક્રવાતમાં ફેરવાઈ શકે છે. અરબી સમુદ્રનું આ ચક્રવાત પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રથી દૂર રહીને રાજસ્થાન, પાકિસ્તાન અને ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં જવાની શક્યતા રહેશે. જો કે, હાલમાં તેના ચોક્કસ માર્ગ વિશે કંઈ કહી શકાય નહીં.
આ ચક્રવાતની અસરના કારણે રાજસ્થાન, ઉત્તર ભારતના ભાગો અને ત્યારબાદ ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ તેની અસર થઈ શકે છે. બંગાળ ઉપસાગરનો ચક્રવાત અને અરબી સમુદ્રના વાવાઝોડાની અસરને કારણે ગુજરાતનું હવામાન પલટાઈ જશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહીઓને જોતા ગુજરાતના ખેડૂતો અને નાગરિકોને આગામી દિવસોમાં હવામાનની ગતિવિધિઓ પર સતત નજર રાખવા અને સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.
અંબાલાલ પટેલના મતે, આગામી 22મી ઓક્ટોમ્બર સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં હળવા ભેજના કારણે વાતાવરણ વાદળછાયું રહી શકે છે અને હળવો વરસાદ પણ થઈ શકે છે. ખાસ કરીને 20 થી 22 ઓક્ટોમ્બર દરમિયાન આહવા, ડાંગ અને વલસાડના ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે.
હવામાનની સૌથી મોટી ગતિવિધિ બંગાળની ખાડીમાં થવાની શક્યતા છે. 23 અને 24 ઓક્ટોમ્બર દરમિયાન બંગાળના ઉપસાગરમાં એક વાવાઝોડું આકાર લેતું જોવા મળશે. આ સિસ્ટમ મજબૂત બનીને 28 અને 29 ઓક્ટોમ્બર સુધીમાં એક ભારે ચક્રવાતમાં ફેરવાઈ જવાની શક્યતા છે. આ દરમિયાન પવનની ગતિ 100 થી 150 કિલોમીટર પ્રતિકલાક જેટલી રહી શકે છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં ભારે વરસાદ પણ થઈ શકે છે, જેની અસર દક્ષિણ ભારતમાં પણ વર્તાશે.
અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતા જણાવ્યું કે, નવા વર્ષમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. ડિસેમ્બમાં હાડ થીજવતી ઠંડીની આગાહી તેમણે કરી છે. આ વર્ષે ઠંડીમાં ન્યૂનતમ તાપમાન 10 ડિગ્રીથી નીચું જવાની શક્યતા છે. દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદ થવાના કારણે પણ ગુજરાતના હવામાન પર અસર થશે તેવી આગાહી હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે કરી છે. 23મી ઓક્ટોબરથી રાજ્યમાં ઠંડીની શરૂઆત થશે. નવા વર્ષમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે.
અંબાલાલ પટેલની અન્ય આગાહીઓ વિશે વાત કરીએ તો આ મહિનાના અંતમાં એક મજબૂત પશ્ચિમ વિસખેપ (Western Disturbance) દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય ભાગોમાં આવવાની શક્યતા રહેશે. 7 નવેમ્બર બાદ પણ દક્ષિણ ભારતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે, જેની અસર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં પણ જોવા મળશે. નવેમ્બર માસમાં દેશ સહિત ગુજરાતનું હવામાન પલટાઈ જશે અને જાણે શિયાળો અને ચોમાસું એકસાથે આવ્યું હોય તેવો માહોલ જણાશે.
