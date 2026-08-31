/કેમ અટકી ગયો વરસાદ, ક્યારે વરસશે મેઘો? અલનીનોની હવે વર્તાશે ઘાતક અસર! નેપાળની ઘટના...જાણો શું કહ્યું અંબાલાલ પટેલે?

Ambalal Patel Ni Agahi: રાજયમાં હાલ વરસાદ જાણે અટકી ગયો હોય તેવું જણાય છે. જેના કારણે ખેડૂતો પણ ચિંતાતૂર જણાઈ રહ્યા છે. ગુજરાતમાં રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ, ખેતી અને નેપાળમાં બનેલી ઘટનાઓને લઈને અંબાલાલ પટેલનું લેટેસ્ટ અનુમાન આવ્યું છે. આ ઉપરાંત હવામાન વિભાગ પણ વરસાદ વિશે શું કહે છે તે ખાસ જાણો.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં વરસાદની સ્થિતિ પર આગાહી કરી છે જે મુજબ વરસાદ માટે હજુ રાહ જોવી પડશે. અંબાલાલનું કહેવું છે કે હાલ રાજયમા મોર્નિંગ કલાઉડ દેખાવાનું અનુમાન. ઉપલા લેવ પર હવામાન 3 km ઉપર ભેજ ન હોવાથી વરસાદની શકયતા નહિવત છે. જમીનથી 3 km ઉપર લેવલે ભેજ આવે તો વરસાદ આવવાની શકયતા વ્યક્ત કરી. હાલ બંગાળ ઉપસાગરનો ભેજ અને તેમાં દક્ષિણ બંગાળમાં ભેજ બનતા પેસિફિક મહાસાગરમાં ભેજ જઇ રહ્યો છે. કેટલોક ભેજ દક્ષિણ ચીન સાગર તરફ જઈ રહ્યો છે માટે રાજ્યમાં હાલ વરસાદ બંધ છે.
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે દક્ષિણ અરબી અમુદ્રમાં તાપમાન વધી રહયું છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં તાપમાન સિસ્ટમને અનુકૂળ નથી માટે હાલ વરસાદ નહી. ઉત્તર બંગાળમા આવનાર સિસ્ટમ પૂર્વ મધ્યપ્રદેશ સુધી પહોંચી ઉત્તર ભાગ તરફ જાય છે. તમામ પરિસ્થિતિ અને સિસ્ટમ જોતા 2 સપ્ટેમ્બરથી ભેજ આવવા અને બાદમાં 5 થી 8 સપ્ટેમ્બરે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. ઉત્તર. મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 5 થી 8 સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સમયે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં હળવાથી મધ્ય વરસાદનું અનુમાન.
11 થી 17 સપ્ટેમ્બરમાં બંગાળ ઉપસાગરમાં સિસ્ટમ બનતા વરસાદ રહેવાની શકયતા વ્યક્ત કરાઈ છે. સપ્ટેમ્બરમાં ત્રીજા સપ્તાહમાં પણ સિસ્ટમ બનતા વરસાદ રહી શકે છે. 12 સપ્ટેમ્બર બાદ દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા જેની અસર દક્ષિણ ગુજરાતમાં રહેવાની શકયતા અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી. 13 સપ્ટેમ્બરથી ગરમી વર્તાશે. જન્માષ્ટમી. પર્યુષણ અને ગણેશ ચતુર્થી આસપાસ સમયે વરસાદ રહી શકે છે. અલનીનોની સપ્ટેમ્બરમાં ઘાતક સ્થિતિ અનુભવાતા તેની અસર રહેશે જેના કારણે ગરમી રહી શકે.
અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતા કહ્યું કે 31 ઓગસ્ટ થી 10 સપ્ટેમ્બર વરસાદી પાણી ખેતી માટે સારું નહી. 13 સપ્ટેમ્બરે થી 27 સપ્ટેમ્બર હળવો વરસાદ પડે તો પાક લાભ અને વધુ વરસાદ પડે તો નુકશાન થાય. સપ્ટેમ્બર 27 થી 10 ઓક્ટોબર માં વરસાદ પડે તો પાકમાં જીવંત નાશ થાય અને ઉત્પાદન સારું થાય.
આ સાથે નેપાળ અને જળ સ્ત્રોત પાસેના વિસ્તાર અંગે પણ અંબાલાલ પટેલ નું અનુમાન સામે આવ્યું છે. મીન રાશિમાં શનિ અસર ને લઈને જળસ્રોત પાસે પુર જેવી સ્થિતિ બની શકે છે. નેપાળમાં બનેલી ઘટનામાં મીન રાશિમાં શનિની અસરને લઈને ઘટના બની હોવાનું અનુમાન કરાયું છે. ગુજરાતમાં નહિ પણ અન્ય સ્થળે મોટી નદીઓ અને જળાશયો પાસે લોકોને ધ્યાન રાખવા અંબાલાલ પટેલનું સૂચન છે.
બીજી બાજુ હવામાન ખાતાએ સાત દિવસ રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. મોન્સૂન ટ્રફ સક્રિય થતા વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં 586 mm સામે 513 mm વરસાદ પડ્યો છે. હાલ સામાન્ય કરતા 12 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં 408 mm વરસાદ સામે 252 વરસાદ નોંધાયો. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં 35 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં કેવો વરસાદ રહેશે તેની આગાહી થોડા સમયમાં કરવામાં આવશે.