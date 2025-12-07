આકરી ઠંડી અને માવઠા માટે રહેજો તૈયાર! અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે કરી વધુ એક ચોંકાવનારી આગાહી
Ambalal Patel Forecast : ગુજરાતમાં ફરી એકવાર ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી ઠંડીની અસર અનુભવ થઈ રહ્યો છે. શીત લહેરો ફૂંકાવાના કારણે રાત્રીના સમયે તેમજ વહેલી સવારે અને દિવસે પણ ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની વધુ એક ચોંકાવનારી આગાહી સામે આવી છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં ઠંડીનો ચમકારો વધશે. ડિસેમ્બર મહિનાના અંતમાં એટલે કે 24થી 30 ડિસેમ્બર દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં માવઠું થવાની પણ સંભાવના છે, જે ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય બની શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, 20 ડિસેમ્બર બાદ મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા 22 ડિસેમ્બર બાદ રાજ્યમાં આકરી ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો જેવા કે પાટણ, સમી, હારીજ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા ઉપરાંત પંચમહાલના ભાગોમાં ઠંડીનો અનુભવ વધુ થશે. આ વિસ્તારોમાં લઘુતમ તાપમાન 12 થી 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ નોંધાઈ શકે છે, જ્યારે રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન 31થી 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી રહેવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે, 18થી 24 ડિસેમ્બરની આસપાસ ઉપસાગરમાં એક મોટી હલચલ જોવા મળશે, જેની સીધી અસર ગુજરાતના હવામાન પર પડશે. આ અસરના કારણે 24 થી 30 ડિસેમ્બર દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ એટલે કે માવઠું થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. આ સમયગાળામાં રાજ્યના હવામાનમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે, જેનાથી ઠંડી અને વરસાદ એમ બન્ને વાતાવરણનો અનુભવ થઈ શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, હવે ધીમે ધીમે ઠંડીનું જોર વધશે અને મહત્તમ તાપમાનમાં વધઘટ જોવા મળશે. ઠંડા પવનોની અસર પણ જણાશે, જે આગામી દિવસોમાં વધુ તીવ્ર બનશે. ખાસ કરીને ઉત્તરાયણ પર્વ દરમિયાન પણ પવનની ગતિ સારી રહેવાની શક્યતા છે અને ઠંડા પવનોનો અનુભવ થશે.
હવામાન નિષ્ણાતોએ આગામી દિવસોમાં લઘુત્તમ તાપમાન અંગે માહિતી આપી છે. અમદાવાદ સેન્ટરના હવામાન વિભાગના ડિરેક્ટર એકે દાસે જણાવ્યું હતું કે 11 ડિસેમ્બર સુધી હવામાન શુષ્ક રહેવાની ધારણા છે. લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થયો નથી. અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 17 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. આગામી તાપમાનની સ્થિતિ વિશે માહિતી આપતા એકે દાસે જણાવ્યું હતું કે ઉત્તર ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ઉત્તર દિશાના પવનો ફૂંકાશે. રાજ્યના દક્ષિણ ભાગોમાં ઉત્તરથી ઉત્તર-પૂર્વ દિશાના પવનો ફૂંકાશે. પવનની ગતિ 15-20 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહેવાની ધારણા છે.
Trending Photos