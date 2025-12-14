ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાત પર ફરી આકાશી આફતનું સંકટ! ભરશિયાળે ઠંડી સાથે માવઠાની અંબાલાલ પટેલની આગાહી

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતનું હવામાન સતત બદલાઈ રહ્યું છે. ગુજરાતના ઘણા જિલ્લાઓમાં કડકડતી ઠંડીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ત્યારે અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ઠંડીને લઈને મોટી આગાહી કરી છે. 14 ડિસેમ્બરથી હવામાનમાં પલટો આવશે. 16 અને 17‌ ડિસેમ્બરથી વાતાવરણમાં હળવા વાદળો જોવા મળશે. 16 ડિસેમ્બરે ઠંડીમાં થોડી રાહત જોવા મળશે. લધુત્તમ તાપમાન કેટલાક ભાગોમાં 17-20 જેવું રહેશે. આ દિવસોમાં સમુદ્ર કાંઠાના ભાગોમાં પણ ઠંડી રહેશે. 

Updated:Dec 14, 2025, 06:34 PM IST

અંબાલાલ પટેલે ડિસેમ્બરમાં વાતાવરણ ડામાડોળ થવાની આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે,19-21 ડિસેમ્બર દરમિયાન વાદળો ઘેરાશે. 16 ડિસેમ્બરથી 18 ડિસેમ્બર પશ્ચિમ વિક્ષેપો આવવાની શક્યતા રહેશે. દેશના ઉત્તરીય પર્વત પ્રદેશ‌થી લઈને રાજસ્થાન સુધી હવામાન પલટો આવવની શક્યતા છે. ઉત્તરીય પર્વત ભાગોમાં 2 ઈંચ જેટલો કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 

22 ડિસેમ્બર સુધીમાં ગુજરાતનું હવામાન પલટાશે અને દેશનાં ઉત્તરીય પર્વત વિસ્તારમાં ભારે હિમ વર્ષા થવાની શક્યતા રહેશે. 27 ઠંડીને વેગ મળશે અને ફરી હવામાન પલટાશે. જાન્યુઆરી માસમાં મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવવાની શક્યતા રહેશે. પરંતુ 11  જાન્યુઆરી આસપાસ હાડ ધ્રુજાવતી ઠંડીને વેગ મળશે. જાન્યુઆરી પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે વાદળછાયુ વાતાવરણ અને માવઠું પડવાની શક્યતા રહેશે. 

જાન્યુઆરીમાં પણ રાજ્યમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં 10-11 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા રહેશે. અંબાલાલ પટેલે કાતિલ ઠંડી વચ્ચે વાવાઝોડાની આગાહી પણ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, ડિસેમ્બરના અંતમાં બંગાળમાં એક સિસ્ટમ સક્રિય થશે. જેને કારણે હળવું ચક્રવાત બની શકે છે. 24 ડિસેમ્બરના રોજ અરબ સાગરમાં પણ હલચલ જોવા મળશે. 

અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, 18 થી 24 ડિસેમ્બર એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા અને બંગાળના ઉપસાગરમાં આ આરસામાં એક ડિપ્રેશન બનશે. તેના ભેજની અસરના કારણે અને અરબી સમુદ્રમાં હળવા ભેજના કારણે મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનશે. તો બનાસકાંઠાના ભાગોમાં 10-11 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા રહેશે. કચ્છના ભાગોમાં 10 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે.

હવામાન નિષ્ણાતે કહ્યું કે, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, પાટણ, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, કરછ, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગાંધીનગરના ભાગોમાં સવારે ઠંડી રહેવાની શક્યતા રહેશે. 

