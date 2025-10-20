ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાત પર મહાસંકટ! દિવાળી બાદ બંગાળની ખાડી અને અરબ સાગરમાં થશે મોટી હલચલ, અંબાલાલે કરી આગાહી

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં દિવાળી ટાણે વરસાદ પડવાની હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, 22 ઓક્ટોબર સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં હળવા ભેજના કારણે હળવો વરસાદ થઈ શકે છે અથવા વાદળવાયું પણ આવી શકે છે. 20 થી 22માં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં આહવા, ડાંગ, વલસાડના ભાગોમાં વરસાદ થઈ શકે છે. 

Updated:Oct 20, 2025, 06:57 PM IST

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, બંગાળના ઉપસાગરમાં એક વાવાઝોડું બનવાની શક્યતાના કારણે 23 અને 24થી આ સિસ્ટમ મજબૂત થઈ તારીખ 28 અને 29 સુધીમાં ભારે ચક્રવાત થવાની શકયતા રહેશે. અંબાલાલ પટેલે વાવાઝોડા અંગે અપડેટ આપતા કહ્યું કે, આ વાવાઝોડમાં પવનની ગતિ 100થી 150 પ્રતિકલાક જેટલી રહશે. 

તેમણે કહ્યું કે, બંગાળ ઉપસાગરમાં તારીખ 23 અને 24 ઓક્ટોબરમાં એક વાવાજોડું આકાર લેતું જોવા મળશે. તારીખ 28 અને 29 ઓક્ટોબર સુધીમાં આ વાવાઝોડું ભારે ચક્રવાતમાં ફેરવાઈ શકે છે. જેને કારણે બંગાળ ઉપસાગરમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. તારીખ 19 ઓક્ટોબરના દિવસે વાવાઝોડું અરબી સમુદ્રમાં આકાર લેતા જોવું મળશે.

આ માસના અંતમાં એક મજબૂત પશ્ચિમ વિક્ષેપ દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય ભાગોમાં આવવાની શક્યતા રહેશે. અરબી સમુંદરનું વાવાઝોડું બંગાળ ઉપસાગરનો ચક્રવાતના અકરને ગુજરાતનો હવામાન પલટશે 7 નવેમ્બર બાદ પણ દક્ષિણ ભારતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ શક્યતા છે. જેની અસર પણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં રહેશે. 

નવેમ્બર માસમાં દેશ સહિત ગુજરાતનો હવામાન પલટાશે અને શિયાળે અને ચોમાસું આવ્યું હોય તેવું જણાશે. બંગાળ ઉપસાગરમાં ગતિ વિધિ દક્ષિણ ભારતમાં પ્રવેશી અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડું પ્રવેશી શકે છે. અરબી સમુદ્રમાં ચક્રવાત આવે તો રાજસ્થાન ઉત્તર ભારતના ભાગો, ત્યાર બાદ ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં તેની અસર થઈ શકે છે.   

Cyclone AlertCyclonic CirculationAmbalal Patel forecastવાવાઝોડુંઅંબાલાલની આગાહી

