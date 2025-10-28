ભરશિયાળે અડધા ગુજરાત પર સૌથી મોટી ઘાત! 16 જિલ્લામાં પૂરનું જોખમ, આગામી 4 દિવસ ખુબ જ ભારે!
Ambalal Patel Forecast: દિવાળીના તહેવારની સાથે નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ વરસાદે દસ્તક આપી દીધી છે. ગુજરાત પર સર્જાયેલી વરસાદી સિસ્ટમના કારણે હવામાન વિભાગે આગામી ચાર દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. આજે હવામાન વિભાગ દ્વારા 13 જિલ્લામાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગે અરબી સમુદ્રમાં ડ્રિપ ડિપ્રેશનને ધ્યાનમાં રાખીને 30 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
રાજ્યના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં માછીમારોને દરિયામાં ન જવા ચેતવણી આપવામાં આવી છે. રવિવારે રાત્રે રાજ્યના આદિવાસી વિસ્તારો સાથે મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ વરસ્યો છે. તેના કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે 28 ઓક્ટોબરે ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ભારે વરસાદનું યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓ માટે આંધી-તોફાન સાથે મધ્યમ વરસાદનું યલો એલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે આગામી 24 કલાકમાં સૌરાષ્ટ્રના ભાગો, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો, કચ્છના ભાગો, મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ રહેવાની શક્યતા રહેશે. વરસાદ ધીરે ધીરે ડુંગરપુર થઈને રાજસ્થાન ભાગોમાં આગળ તરફ જવાની શક્યતા રહેશે. જેને કારણે રાજસ્થાન વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને અરબી સમુદ્રની મુજબૂત સિસ્ટમ કારણે તેમજ બંગાળના ઉપસાગરની સિસ્ટમ કારણે થઈ રહ્યો છે. આ વરસાદ ધીરે ધીરે ધટશે. આફત લગભગ ધટશે, પરંતું 2 થી 5 નવેમ્બર સુધી ધીરો વરસાદ રહેશે. આ સિસ્ટમની અસર કૃષિ પાકો પર પણ અસર થવાની શક્યતા રહેશે.
ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગે આગામી ચાર દિવસ સુધી આંધી-તોફાન સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગે આગાહી અનુસાર, 30 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યમાં વરસાદ પડશે. આ માટે IMDએ વાદળોની સ્થિતિ અનુસાર રાજ્યના વિવિધ ભાગો માટે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. કેટલાક જિલ્લાઓને રેડ એલર્ટ અને કેટલાક જિલ્લાઓને ઓરેન્જ અને યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સમુદ્ર સાથે જોડાયેલા સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં LC-3 સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યા છે. હવામાન વિભાગે માછીમારોને દરિયામાં ન જવા ચેતવણી આપી છે. IMD અનુસાર, દરિયાની નજીકના વિસ્તારોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.
અરબી સમુદ્રમાં ડીપ ડિપ્રેશનના કારણે સોમવારે સવારે ગુજરાતના મોટા ભાગોમાં વરસાદ વરસ્યો છે. હવામાન વિભાગે 27 ઓક્ટોબરે મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા અને નગર હવેલી તેમજ સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, બોટાદ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગે ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં વાવાઝોડા, વીજળી અને 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે અને ભારે પવન સાથે મધ્યમ વરસાદની પણ આગાહી કરી છે.
વાતાવરણના પલટાને પગલે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના તમામ મત્સ્ય ઉતરાણ કેન્દ્ર તમામ માછીમાર બોટ માલિકોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. ઓખા બંદર પર 3 નંબરનું સિગ્નલ આજે ત્રીજા દિવસે પણ યથાવત રખાયું છે. હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે, હજુ આગામી ૫ દિવસ એટલે કે તા.૩૦/૧૦/૨૦૨૫ સુધી હવામાન ખરાબ તથા ભારે પવન સાથે વરસાદ રહેશે. 40-50 થી વધીને 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પવન ફૂંકાવાની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જેથી દરિયામાં રહેલ તમામ માછીમારી બોટોને તાત્કાલિક અસરથી પરત બોલાવી સુરક્ષિત જગ્યાએ લાંગરવા તથા જાન માલનું નુકસાન ન થવા પામે તેની તકેદારી રાખવા આથી સૂચના આપવામાં આવે છે.
