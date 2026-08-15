/અંબાલાલની ભૂક્કા કાઢી નાંખે તેવી આગાહી; ગુજરાતમાં એક સાથે 6-6 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય, 15 ઓગસ્ટે 4 જિલ્લામાં યલો એલર્ટ

Ambalal Patel forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાની ઋતુ જામી છે ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ યથાવત્ રહેવાની મહત્વની આગાહી કરવામાં આવી છે. હાલમાં એકસાથે ૬ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય હોવાના કારણે રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં બે દિવસ ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં આજે પણ વરસાદની શક્યતા છે કારણ ગુજરાત નજીક નોર્થ-સાઉથ ટ્રફ સક્રિય છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું પણ સક્રિય હોવાથી કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે.
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડૉ. એ. કે. દાસના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં શિયર ઝોન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, ડિપ્રેશન, મોન્સૂન ટ્રફ, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને અન્ય એક ટ્રફ સિસ્ટમ એમ કુલ ૬ સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. આ સિસ્ટમ્સના કારણે રાજ્યભરમાં વરસાદી વાતાવરણ સર્જાયું છે. દમણ અને દાદરા નગર હવેલી સહિત રાજ્યના 9 જિલ્લામાં ભારે વરસાદની શક્યતાને પગલે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 15 ઓગસ્ટે તાપી અને ડાંગ સહિત 4 જિલ્લામાં ભારે વરસાદ માટે યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
15 ઓગસ્ટે તાપી, નવસારી, વલસાડ અને ડાંગમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે રાજ્યના અન્ય ઘણા વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત 15થી 18 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગુજરાતના દરિયાકાંઠે ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતાને પગલે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં પણ આજે હળવા વરસાદની આગાહી કરાઈ છે આ ઉપરાંત બાકીના જિલ્લામાં પણ હળવોથી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
આગાહી મુજબ, આગામી 16થી 20 ઓગસ્ટ દરમિયાન મહેસાણા, બનાસકાંઠા, ગાંધીનગર સહિત ઉત્તર ગુજરાત, અમદાવાદ, વડોદરા, આણંદ સહિત મધ્ય ગુજરાત અને સુરત, વલસાડ, નવસારી સહિતના દક્ષિણ ગુજરાતમાં કેટલાક ભાગોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ થઇ શકે છે. ગુજરાતમાં આ વર્ષે ચોમાસાની સિઝનનો 73.23% વરસાદ નોંધાયો છે. જો કે, ઉત્તર ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં હળવાથી ભારે વરસાદી માહોલ યથાવત્ છે. તેવામાં હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં આગામી 20 ઓગસ્ટ સુધી હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે.
દરિયામાં પવનની ગતિ વધુ રહેવાની અને વાતાવરણ વણસવાની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને હવામાન વિભાગે માછીમારોને 15, 16 અને 17 ઓગસ્ટે દરિયો ન ખેડવા ખાસ ચેતવણી આપી છે. પ્રખ્યાત હવામાનશાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે પણ રાજ્યમાં વરસાદ અંગે મોટી આગાહી કરી છે. હાલ રાજ્યમાં વરસાદનું જોર થોડું ઘટશે, પરંતુ ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહેશે. 15મી ઓગસ્ટે મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વાતાવરણ મુખ્યત્વે ચોખ્ખું રહેવાની શક્યતા છે.
ઓગસ્ટના અંતમાં બંગાળની ખાડીમાં એક મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ આકાર લેશે, જે ગુજરાતમાં ફરીથી સારો વરસાદ લાવશે. 24 થી 28 ઓગસ્ટે રાજ્યમાં ફરી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ 6 થી 9 સપ્ટેમ્બરે વધુ એક વરસાદી રાઉન્ડ આવશે. 10 ઓક્ટોબરની આસપાસ પણ વરસાદી માહોલ રહેશે. નવેમ્બર મહિનામાં પણ કમોસમી વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. આમ, ઓગસ્ટના મધ્યમાં બે દિવસ ભારે વરસાદ બાદ થોડો વિરામ મળશે, પરંતુ ઓગસ્ટના અંતથી લઈને સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યમાં તબક્કાવાર વરસાદી ઝાપટાં અને સાર્વત્રિક વરસાદની શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે.