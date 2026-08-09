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ગુજરાતમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે વરસાદનો ત્રીજો રાઉન્ડ: 10 જિલ્લામાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે ફૂંકાશે ભારે પવન, અંબાલાલની ભયાનક આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 09, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:14 AM IST

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર ઘટ્યા બાદ વધેલા બફારા અને ઉકાળા વચ્ચે હવે ફરી એકવાર મેઘરાજા મહેરબાન થવા જઈ રહ્યા છે. હવામાન વિભાગ (IMD) અને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, રાજ્યમાં વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં વરસાદનો ત્રીજો રાઉન્ડ શરૂ થઈ રહ્યો છે. આગામી 6 દિવસ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં સાથે 30થી 40 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

30થી 40 કિમીની ઝડપે ફૂંકાશે પવન, 10 જિલ્લામાં યલો એલર્ટ1/5

30થી 40 કિમીની ઝડપે ફૂંકાશે પવન, 10 જિલ્લામાં યલો એલર્ટ

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, મોન્સૂન ટ્રફ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સહિત ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં વરસાદનું જોર વધશે. આગામી બે દિવસ દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાતના 10 જિલ્લાઓમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને 30થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે સુસવાટા મારતા પવન સાથે વરસાદ પડવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

કયા જિલ્લાઓ વરસાદની ઝપેટમાં આવશે2/5

કયા જિલ્લાઓ વરસાદની ઝપેટમાં આવશે

ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યના ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના બનાસકાંઠા (વાવ-થરાદ), પાટણ (સમી-હારીજ), મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગર. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ ગાજવીજ અને તેજ પવન સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડે તેવી સંભાવના છે. દક્ષિણ અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છની વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો સહિત વડોદરા, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારોમાં પણ છૂટોછવાયો વરસાદ જોવા મળી શકે છે.

અંબાલાલ પટેલની ઓગસ્ટ અને લાંબા ગાળાની આગાહી3/5

અંબાલાલ પટેલની ઓગસ્ટ અને લાંબા ગાળાની આગાહી

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 9 થી 12 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદનું જોર વધશે. મધ્યપ્રદેશના ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતાને પગલે 15 ઓગસ્ટ સુધીમાં તાપી અને નર્મદા નદીના જળસ્તરમાં વધારો થઈ શકે છે. હાલમાં પડી રહેલો મઘા નક્ષત્રનો વરસાદ ઊભા પાકો માટે અત્યંત અમૃત સમાન નીવડશે. 15 ઓગસ્ટ સુધી વરસાદનું જોર રહ્યા બાદ 17, 18 અને 19 ઓગસ્ટ તેમજ 23 ઓગસ્ટ પછી પણ વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહેશે.

નવેમ્બર સુધી મેઘરાજા રહેશે મહેમાન4/5

નવેમ્બર સુધી મેઘરાજા રહેશે મહેમાન

લાંબા ગાળાની આગાહી કરતા અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે આગામી નવેમ્બર મહિના સુધી ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. સપ્ટેમ્બરમાં અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડી સક્રિય થતાં વાવાઝોડા સાથે મુશળધાર વરસાદ ખાબકી શકે છે. 13 સપ્ટેમ્બર આસપાસ ગરમીનો પ્રકોપ પણ વધશે. સપ્ટેમ્બરમાં થનારો વરસાદ તૈયાર પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને જીવજંતુનો ઉપદ્રવ વધી શકે છે, જેથી ખેડૂતોને યોગ્ય સાવચેતી રાખવા જણાવાયું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પણ સમુદ્રમાં વાવાઝોડાં સર્જાવાની શક્યતાઓ રહેશે.

14 ઓગસ્ટ સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ5/5

14 ઓગસ્ટ સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ

હવામાન વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે 14 ઑગસ્ટ સુધીના 6 દિવસીય પૂર્વાનુમાન દરમિયાન રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ અતિભારે વરસાદનું ઓરેન્જ કે રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ વીજળી અને તેજ પવનને ધ્યાને રાખીને નાગરિકોને સાવચેત રહેવા સલાહ આપવામાં આવી છે.

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast
India Meteorological Department

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