અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે કરી ભયાનક આગાહી! આ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ બગાડશે નવરાત્રિની મજા

Ambalal Patel Rain Forecast: ગુજરાત સહિત દેશભરમાં આજથી નવરાત્રિની શરૂઆત થઈ છે. ત્યારે માં દુર્ગાની આરાધના સાથે ગરબાની રમઝટ જામશે. નવરાત્રિમાં વરસાદ ખેલૈયાઓની મજા બગાડશે. હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં સાત દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદનું જોર રહેશે. રાજ્યમાં 22થી 28 સપ્ટેમ્બર સુધી મધ્યમ વરસાદની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ત્યારે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે નવરાત્રિમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે.

Updated:Sep 22, 2025, 07:00 PM IST

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, હમણાં 28 તારીખ સુધીમાં રાજ્યના અલગ-અલગ ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વધુ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. અહીં એક ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદ વરસી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના અલગ-અલગ ભાગોમાં ક્યાંક એક ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદ વરસવાની શક્યતા છે. જ્યારે મધ્ય ગુજરાત, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેશે. ઉત્તર ગુજરાત પંચમહાલના અમુક ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે.

ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો પૂર્વ ગુજરાતના ભાગો અને પંચમહાલના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. પંચમહાલના કેટલાક ભાગો અને મહીસાગરના કેટલાક ભાગોમા વરસાદ ગાજવીજ સાથે થવાની શક્યતા રહેશે. તાપી નદીના જળ સ્તરમાં વધારો થશે નર્મદા જળસ્તરમાં વધારો થશે. 10 થી 13 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદની શક્યતા છે. 

gujarat weather forecastAmbalal Patel forecastNavratri 2025અંબાલાલની આગાહીભારે વરસાદની આગાહી

