ગુજરાત પર ફરી આફતના વાદળો! અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી સાથે ઠંડીને લઈ કરી મોટી આગાહી
Gujarat Weather Forecast: રાજ્યમાં એક તરફ કાતિલ ઠંડી પડી રહી છે, તો બીજી તરફ વાતાવરણમાં આવેલા પલટાએ ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આગામી થોડા દિવસોમાં ઉત્તર ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં ગાઢ ધુમ્મસ અને શીત લહેર અનુભવી શકાય છે. બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, એક પછી એક આવતા વિક્ષેપને કારણે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને ત્યારબાદ આકરી ઠંડીનો અનુભવ થશે.
રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો યથાવત રહેશે તેવી હવામાન વિભાગની આગાહી કહે છે. રાજ્યમાં આવતીકાલથી મહતમ તાપમાન 1 થી 2 વધઘટ રહેશે. જ્યારે લઘુતમ તાપમાન રાત્રે 1 થી 2 ડિગ્રીની સામાન્ય ફેરફાર રહેશે. ઉત્તર પૂર્વના પવનોનો ફૂંકાવવાને લીધે ઠંડીનો ચમકારો રહેશે. રાત્રે પવનની ગતિમાં વધારો રહેતા ઠંડીનો અહેસાસ થશે. સીઝનનું સૌથી નીચું તાપમાન નલિયામાં 7 ડિગ્રી સાથે ઠંડુગાર રહ્યું. અમદાવાદ-ગાંધીનગર સહિત 15 ડિગ્રી નીચું તાપમાન રહેશે.
અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં આકાશ સ્વચ્છ રહેશે. આ સાથે અમદાવાદમાં 15 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાઈ શકે છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર પશ્ચિમી વિક્ષેપના પ્રભાવને કારણે 1જાન્યુઆરીથી નીચલા ઉષ્ણકટિબંધીય ક્ષેત્રની સ્થિરતા ખોરવાઈ જવાની ધારણા હતી. જોકે, પશ્ચિમી વિક્ષેપ ઉત્તરપૂર્વ તરફ ગયા પછી સપાટી પરના મજબૂત પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે, જે ગતિશીલ અસ્થિરતા પેદા કરી રહ્યા છે. આના કારણે સપાટી પરના ધુમ્મસના સ્તરને દૂર કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ઉચ્ચ ઊંચાઈ પર વાતાવરણ પ્રમાણમાં સ્થિર રહે છે.
અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર થતા આકરી ઠંડી પડશે. કેટલાક ભાગોમાં વાદળો આવવાની શક્યતાઓ રહેશે. એક પછી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે. પાટણ, સમી, હારીજ, સાબરકાંઠાના ભાગોમાં ઠંડી પડશે. તો પંચમહાલ, સાબરકાંઠાના ભાગોમાં ઠડી પડશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં 8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આસપાસ તાપમાન રહેશે. કચ્છમાં તાપમાન ઘટશે. તેમજ વડોદરામાં 13 અને 12 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે. ગિરનારના ભાગોમાં પણ ઠંડી રહેશે.
અંબાલાલે પટેલે ઉત્તરાયણ વિશે પણ આગાહી કરી કે, ઉત્તરાયણના 13, 14 અને 15 જાન્યુઆરીએ પવનની ગતિ રહેશે. ઉત્તરાયણમાં સવારે 6 કિલોમીટર પ્રતિ ઝડપી પવન રહેશે. બપોર બાદ 10 થી 12 કિલોમીટર પવનની ગતિ રહેશે. ઉત્તરાયણમાં બપોરની ગતિમાં વધઘટ રહેશે. પતંગ રસિયાઓમાં પતંગ ચગાવવામાં હરકત આવી શકે છે.
ઠંડીની સાથે જ અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, ધુમ્મસનું જોર રહેતા વાહન વ્યવહાર પર તેની અસર રહેશે. રેલવે યાતાયાત પર પણ ધુમ્મસની અસર રહેશે. ભારે હિમ વર્ષા, ગમખ્વાર અકસ્માત, ધુમ્મસ જેવી અસરના કારણે થવાની સંભાવના છે.
