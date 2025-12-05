ગુજરાતમાં માવઠું લાવશે મુસીબત! કડકડતી ઠંડી અને કમોસમી વરસાદની અંબાલાલ પટેલે કરી ભયાનક આગાહી
Ambalal Patel Agahi: ગુજરાત રાજ્યમાં હાલમાં ઠંડીનો ચમકારો યથાવત છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, રાજ્યમાં ઉત્તર-પૂર્વના પવનો ફૂંકાતા રહેવાથી ઠંડીનો અનુભવ સતત થતો રહેશે. ત્યારે હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલ દ્વારા ગુજરાતમાં વાતાવરણ કેવું રહેશે તેના વિશે ખતરનાક આગાહી કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી પ્રમાણે ગુરૂવારે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિત ગુજરાતમાં વાતાવરણ શુષ્ક રહ્યું. તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નથી. આ સાથે આગામી સાત દિવસ એટલે કે 10 ડિસેમ્બર સુધી લઘુત્તમ તાપમાનમાં મોટો ફેરફાર થવાનો નથી. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ સુધી વરસાદની કોઈ આગાહી નથી. ગુજરાતમાં અત્યારે પવનની દિશા બદલાઈ છે અને પૂર્વીય પવનો ફૂંકાઈ રહ્યાં છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર વધશે. અંબાલાલે કહ્યુ કે ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં શિત લહેર જોવા મળશે. આ સપ્તાહે ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, હારીજના ભાગો સિવાય મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહીસાગર, પંચમહાલના ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન 14થી 15 ડિગ્રી રહી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે રાજસ્થાનની સરહદ સાથે સંકળાયેલા ગુજરાતના ભાગોમાં ઠંડીનું જોર વધશે. આગામી થોડા દિવસોમાં બપોર પછી ગુજરાતના ભાગોમાં વાદળો જણાય પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતો નથી આમ છતાં અગામી સાત અને આઠ તારીખ સુધીમાં ગુજરાતના ભાગોમાં વાદળો આવી શકે અને લગભગ 10 તારીખ સુધીમાં અથવા ડિસેમ્બર સુધીમાં વાદળછાયું અથવા તો છાંટા જેવું માવઠું થઈ શકે છે.
