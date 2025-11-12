ગુજરાતના વાતાવરણમાં ફરી આવશે પલટો, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે કમોસમી વરસાદની આગાહી!
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં હવે ઠંડીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ગુજરાતની સાથે રાજસ્થાનમાં પણ અનેક વિસ્તારોમાં ઠંડીનો પારો ગગડ્યો છે. ગુજરાતના પાંચ શહેરોનો પારો 15 ડિગ્રીની અંદર રહ્યો છે. ત્યારે આગામી સમયમાં ગુજરાતનું હવામાન કેવું રહેશે તેના અંગેની હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, ગુજરાતમાં બેવડી ઋતુનો અહેસાસ થાય તેવી શક્યતા છે. રાત્રે ઠંડી અને બપોરે ગરમીનો અહેસાસ થાય તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં લઘુત્ત તાપમાન 15 થી 16 ડિગ્રી તાપમાન રહે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ અને પડોશી વિસ્તારોમાં 24 કલાક આકાશ ખુલ્લું રહેશે. આ સાથે શહેરનું લઘુત્તમ તાપમાન 15 °C રહેવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી પ્રમાણે, આગામી 7 દિવસ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ સહિત આખા ગુજરાતમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે. ગુજરાતમાં ઉત્તર પૂર્વથી પૂર્વના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે, 16થી 18 નવેમ્બર દરમિયાન એક ચક્રવાત સર્જાશે. 18થી 24 નવેમ્બરે ફરી એક વખત માવઠું થઈ શકે છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત સર્જાઈ શકે છે. જ્યારે 18થી 20 નવેમ્બર દરમિયાન ચક્રવાતની અસર રહેશે. આ સાથે જ એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પણ આવવાની શક્યતા છે. 18થી 24 દરમિયાન વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે. જ્યારે 15 ડિસેમ્બર સુધીમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે કમોસમી વરસાદની શક્યતા રહેશે. 16 ડિસેમ્બર સુધીમાં માવઠું થવાની શક્યતાઓ રહેશે.
લા નીનોના સંકેતો સાંપડવાના કારણે ઠંડી વધુ પડવાની શક્યતા છે. ડિસેમ્બર જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી તબક્કાવાર કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. 18 નવેમ્બરથી બંગાળના ઉપસાગરમાં હવાનું હળવું દબાણ ઉભું થતા 23 નવેમ્બર સુધીમાં ભારે ચક્રવાત બની શકે છે. 18 નવેમ્બર બાદ બંગાળના ઉપસાગરમાં હલચલ જોવા મળશે. દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત તથા મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગ માત્ર કમોસમી વરસાદ આવી શકે છે. ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાવાની શક્યતા રહેશે. ડિસેમ્બરમાં ક્યારેક વાદળછાયું વાતાવરણ સાથે માવઠું આવી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે વાવાઝોડાનું એલર્ટ આપ્યુ છે. તેમણે કહ્યું કે 24 નવેમ્બરથી બંગાળના ઉપસાગરમાં એક વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા છે. તેની અસર દક્ષિણ પૂર્વિય ટટો અને દક્ષિણ ભારતમાં થવાની શક્યતા રહેશે. દક્ષિણ ભારતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ ગાળામાં તારીખ 26 થી નવેમ્બરમાં 28 નવેમ્બર આસપાસ કે તે પહેલા એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા રહેશે. તારીખ 20 ઓક્ટોબરથી વાદળો જણાશે અને નવેમ્બરની આખર તારીખ સુધીમાં જણાશે.
