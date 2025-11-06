અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી, હજુ 4 મહિના સુધી કમોસમી વરસાદ બોલાવશે તબાહી!
Ambalal Patel Prediction: દિવાળી આસપાસ આવેલા માવઠાએ ગુજરાતના ખેડૂતોની દશા બેસાડી દીધી છે. માવઠાનો એવો તો માર પડ્યો છે કે ખેડૂત હવે ફરી બેઠો થઈ શકે એવી સ્થિતિ નથી. સરકાર પણ માવઠા બાદ થયેલા નુકસાનની સહાય આપવામાં સમય લગાવી રહી છે, ત્યારે આ બધાની વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે હજુ પણ માવઠા આવવાની આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગ (IMD)ના અનુસાર, મ્યાનમાર અને બાંગ્લાદેશના દરિયાકાંઠાની નજીક સ્થિત ઉત્તરપૂર્વીય અને પૂર્વ-મધ્ય બંગાળની ખાડીમાં એક ડીપ ડિપ્રેશન સક્રિય છે. જે આગામી 24 કલાકમાં ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધવાની સંભાવના છે. IMD અનુસાર, આ ડિપ ડિપ્રેશનની અસર ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં કરશે, જેના કારણે જમ્મુ અને કાશ્મીર, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં વાવાઝોડા અને વરસાદ પડવાની શક્યતા રહેશે. તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, રાયલસીમા અને કર્ણાટકના ઘણા ભાગોમાં 8 નવેમ્બર સુધી વાવાઝોડા અને ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે.
માવઠું આવે છે, આ શબ્દો સાંભળીને જ હવે તો ખેડૂતોની છાતીના પાટિયા બેસી જાય છે. હાલ આવેલા માવઠાએ જાણે ખેડૂતોને રસ્તા પર લાવી દીધા છે. મોંઘામૂલો પાક મેળવવા જે ખર્ચો કર્યો, તે ખર્ચો પણ ન નીકળે એવી હાલત દિવાળીએ આવેલા માવઠાએ કરી દીધી છે. આ માવઠામાંથી હજુ ખેડૂત ઉભો નથી થયો ત્યાં ફરી અંબાલાલ પટેલે ડરામણી આગાહી કરી દીધી છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, હજુ નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર માસમાં પણ માવઠું આવશે. જાન્યુઆરીમાં પણ માવઠાની ઘાત છે. તેમજ ફેબ્રુઆરીમાં પણ માવઠુ મુશ્કેલી વધારી શકે છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે એક બે નહીં હજુ 4 મહિના સુધી આફતના માવઠા આવવાની આગાહી કરી છે. જેમાં 18થી 24 નવેમ્બર વચ્ચે બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડુ બનશે, જે વાવાઝોડું 24 નવેમ્બર સુધીમાં ગુજરાતના ખેડૂતોના માથે આફત બનીને ત્રાટકશે.
ગુજરાત સહિત દેશભરમાં આમ તો 4 મહિના વરસાદી માહોલ રહે છે. પરંતુ જે રીતે છેલ્લા અમુક વર્ષોથી ગુજરાતનું વાતાવરણ બદલાયું છે. તેમાં ચોમાસુ 4 મહિનાથી પણ આગળ વધી ગયું છે. ત્યારે અંબાલાલ પટેલે ફેબ્રુઆરી સુધી માવઠાની આગાહી કરી છે એટલે કે આ વર્ષે મેમાં શરૂ થયેલુ ચોમાસુ ફેબ્રુઆરીમાં પણ માવઠુ બનીને વરસશે.
જ્યાં દિવાળીમાં આવેલા માવઠાએ ગુજરાતના ખેડૂતની હાલત દયનીય બનાવી દીધી છે. ત્યાં હજુ પણ માવઠા આવી રહ્યા છે. એટલે કે ખેડૂતોને શિયાળું પાકથી હાથ ધોવાનો વારો આવ્યો છે, ત્યારે કદાચ અંબાલાલ પટેલની આગાહી સાચી પડી તો રવિ પાકનો કોળિયો પણ ખેડૂતોના મોં સુધી નહીં પહોંચે તે તો નક્કી છે.
