ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાત પર વધુ એક માવઠાનું સંકટ, લગ્નની સિઝન બગાડશે વરસાદ! અંબાલાલ પટેલની આ આગાહી વધારશે ચિંતા

Ambalal Patel Forecast: રાજ્યમાં ઠંડીના પ્રમાણમાં વધારો થયો છે. વહેલી સવારે અને મોડી રાત્રે ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. તાપમાનમાં ત્રણથી ચાર ડિગ્રીનો ઘટાડો થતા લોકો ઠુંઠવાયા છે. નલિયામાં સૌથી ઓછું તાપમાન 14 ડિગ્રી નોંધાયું તો અમદાવાદ અને વડોદરાના લોકો 15 ડિગ્રી તાપમાનમાં ઠરી ગયા. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે હજુ પણ ઠંડીમાં વધારો થવાની અને માવઠાની આગાહી કરી છે.

Updated:Nov 10, 2025, 07:02 PM IST

1/4
image

અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, અત્યારે હાલ સવારમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે, પરંતુ તારીખ 14 બાદ લઘુતમ તાપમાનમાં નજીવો વધારો થવાની શક્યતા રેહશે. મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 30 -31 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેશે શક્યતા રહેશે. 24 નવેમ્બરથી બંગાળના ઉપસાગરમાં એક વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા છે. તેની અસર દક્ષિણ પૂર્વિય ટટો અને દક્ષિણ ભારતમાં થવાની શક્યતા રહેશે દક્ષિણ ભારતમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. 

2/4
image

હજુ તો કારતક મહિનામાં પડેલા કમોસમી વરસાદની થપાટથી ખેડૂતો બેઠા નથી થયા, ત્યાં વધુ એક માવઠાની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. 24 નવેમ્બરથી બંગાળના ઉપસાગરમાં એક વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા છે. સાથે એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ પણ આવી શકે છે. જેના કારણે 20 નવેમ્બરથી ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે. એટલું જ નહીં ડિસેમ્બર મહિનામાં દક્ષિણ, મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે.

3/4
image

હજુ તો કારતક મહિનામાં પડેલા કમોસમી વરસાદની થપાટથી ખેડૂતો બેઠા નથી થયા, ત્યાં વધુ એક માવઠાની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. 24 નવેમ્બરથી બંગાળના ઉપસાગરમાં એક વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા છે. સાથે એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ પણ આવી શકે છે. જેના કારણે 20 નવેમ્બરથી ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે. એટલું જ નહીં ડિસેમ્બર મહિનામાં દક્ષિણ, મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે.

4/4
image

18 નવેમ્બર બાદ બંગાળના ઉપસાગરમાં હલચલ જોવા મળશે. દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત તથા મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગ માત્ર કમોસમી વરસાદ આવી શકે છે. ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાવાની શક્યતા રહેશે. ડિસેમ્બરમાં ક્યારેક વાદળછાયું વાતાવરણ સાથે માવઠું આવી શકે છે. લા નીનોના સંકેતો સાંપડવાના કારણે ઠંડી વધુ પડવાની શક્યતા છે. ડિસેમ્બર જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી તબક્કાવાર કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. 18 નવેમ્બરથી બંગાળના ઉપસાગરમાં હવાનું હળવું દબાણ ઉભું થતા 23 નવેમ્બર સુધીમાં ભારે ચક્રવાત બની શકે છે. 

unseasonal rainAmbalal Patel forecastCyclonic Circulationઅંબાલાલની આગાહીમાવઠાની આગાહી

Trending Photos