આ તો ટ્રેલર છે! નવરાત્રિના ગણતરીના કલાકો પહેલા મેઘતાંડવ, અંબાલાલ પટેલે કર્યો મોટો ધડાકો
Ambalal Patel Rain Alert : નવરાત્રિના ગણતરીના કલાકો પહેલાં રાજ્યમાં જામ્યો વરસાદી માહોલ... છેલ્લા 24 કલાકમાં 73 તાલુકામાં નોંધાયો સાર્વત્રિક વરસાદ,,, વરસાદના કારણે ખેલૈયાઓ અને આયોજકો ચિંતામાં....
નવરાત્રિ પહેલાં રાજ્યમાં મેઘ જમાવટ
ગુજરાતમાં 3 દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે. 30થી 40 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવવાની શક્યતા છે. અપર એર સાયક્લોનિક સર્કયુલેશનના કારણે વરસાદ પડશે. શુક્રવારે રાજ્યના 73 તાલુકામાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે. સીઝનમાં સામાન્ય કરતાં 24 ટકા વધુ વરસાદ વરસ્યો છે.
હવામાનના નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે વરસાદને લઈને કરી આગાહી
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, આગમી 48 કલાકમાં રાજ્યના ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાત ભાગોમાં, સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં, દક્ષિણ ગુજરાત ભાગોમાં, મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં, પૂર્વ ગુજરાત ના ભાગોમાં, ભરૂચ, પંચમહાલ, ઉત્તરગુજરાતના ભાગોમાં, તેમજ સાબરકાંઠા ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
ચોમાસાનો જતો વરસાદ
આ વરસાદ ચોમાસાની પીછે હઠ 14-15 સપ્ટેમ્બર ઉતર ભારત અને રાજસ્થાન ભાગોમાં થવા છતાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 22 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યના જુદા જુદા ભાગોમાં વરસાદ રહેવાની શક્યતા રહે છે. વરસાદ ગાજવીજ સાથે પણ થશે.
નવરાત્રિમાં વરસાદ આવશે કે નહિ
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, નવરાત્રિની શરૂઆતમાં પણ ક્યાંક હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. બંગાળ ઉપસાગર ની મજબૂત સિસ્ટમને લઈને 25 સપ્ટેમ્બર અને 27 સપ્ટેમ્બરે પણ વરસાદ રહેશે. 28 સપ્ટેમ્બર થી ત્રણ ઓક્ટોબર વચ્ચે ગાજવીજ સાથે ઘણા ભાગોમાં વરસાદ થશે. કેટલાક ભાગમાં ચાર ઇંચ વરસાદ, તો કેટલાક ભાગમાં છ થી આઠ ઇંચ જેટલો વરસાદ થઈ શકે છે. આ કારણે નાની નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિઓ રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં ભારે થી અતિભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે. સૌરાષ્ટ્રના ઘણા ભાગોમાં વરસાદની સ્થિતિ રહેશે.
વીજળીથી સાચવજો
હવામાન નિષ્ણાતના મતે, મધ્ય ગુજરાત, ભરૂચ, જંબુસર, વડોદરા, પંચમહાલ, મહીસાગર, ઉત્તર ગુજરાત, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પંચમહાલના કેટલાક ભાગોમાં કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. પરંતું લોકોએ વીજ પ્રકોપથી સાવચેત રહેવું સારું. વીજ પ્રકોપ વખતે ઝાડ નીચે ઉભા રહેવું સારું નહીં, વીજળીના થાંભલા જોડે ઊભું રહેવું સારું નહીં, મોબાઈલથી વાત કરવાનું ટાળવું.
વાવાઝોડાની પણ આગાહી
ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરમાં પણ બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું થવાની શક્યતા રહેશે. 10 થી 12 ઓક્ટોબરમાં વાદય વાયુ અને વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ઓક્ટોબર બાદ નવેમ્બરની શરૂઆતમાં સાત પછી પણ દક્ષિણ ભારતમાં ભારે થી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા જેની અસર ગુજરાત પર રહેશે. 28 સપ્ટેમ્બર થી 3 ઓકટર વચ્ચે બંગાળ ઉપસાગરના અવશેષો અરબી સમુદ્ર આવતા અરબી સમુદ્ર પણ સક્રિય થવાની શક્યતા રહે છે જેના કારણે ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે
Trending Photos