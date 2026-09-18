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ખૈલેયાઓ માટે ચિંતાજનક સમાચાર, વરસાદ બગાડી શકે છે નવરાત્રિની મજા, અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 18, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 06:10 PM IST

Navratri Rain : રાજ્યમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં મેઘમહેર થઈ છે, ત્યારે અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વરસાદને લઈને વધુ એક આગાહી કરવામાં આવી છે. જેણે ખૈલેયાઓની ચિંતા વધારી છે, કારણ કે આ વર્ષે પણ વરસાદ નવરાત્રિની મજા બગાડી શકે છે. 

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Navratri Rain : ગરબાના શોખીન ખૈલેયાઓ માટે ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. વરસાદ નવરાત્રિમાં ખૈલેયાઓની મજા બગાડી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે નવરાત્રિમાં વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.   

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આગાહી મુજબ, નવરાત્રિ દરમિયાન કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે. જેમાં સાતમથી દશેરા સુધી વરસાદની સંભાવના અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

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અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં આજે વહેલી સવારથી વરસાદ આવ્યો. અમદાવાદમાં વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા હતા, જેના કારણે ટ્રાફિક જામ થયો. લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો.   

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હજુ પણ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે. પૂર્વ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.   

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અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય થયેલી લો પ્રેશર સિસ્ટમના કારણે સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની સંભાવના છે. આ વરસાદના કારણે ઉભા કૃષિ પાકો માટે સાનુકૂળ સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.

TAGS:
Ambalal Patel
Gujarat Weather

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