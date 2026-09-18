/અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી: આગામી 12 કલાક ગુજરાત માટે ભારે, અહીં તૂટી પડશે વરસાદ

ગુજરાતમાં ભાદરવા મહિનામાં સારો વરસાદ થયો છે. અનેક જિલ્લાઓમાં મેઘરાજા મહેરબાન થતાં ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે વરસાદની આગાહી કરી છે.
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આગામી 12 કલાક ભારે
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગામી 12 કલાક કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. અરબી સમુદ્રમાં લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પરત ફરી છે. આ સિસ્ટમને કારણે ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
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ત્રણ ઈંચ વરસાદની સંભાવના
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે કૃષિ પાક માટે સાનુકૂળ પરિસ્થિતિ સર્જાશે. આ દરમિયાન ત્રણ ઈંચ સુધી વરસાદ પડી શકે છે. દ્વારકા, પોરબંદર અને જામનગર જિલ્લામાં વારો વરસાદ થઈ શકે છે.
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અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે ગ્રહોના ફેરફાર અને યોગોને કારણે વરસાદ પડી શકે છે. આ સિવાય રાજ્યમાં 23 સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદી ઝાપટાં પડતાં રહેશે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે 26 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર સુધી હસ્ત નક્ષત્રમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે.
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આ સાથે અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરતા જણાવ્યું કે નવરાત્રી દરમિયાન વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે. નવરાત્રીના સાતમાં નોરતાથી દશેરા સુધી વરસાદની સંભાવના છે.
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અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે આવતીકાલથી રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગોમાં ચોમાસું વિદાય લેશે. બંગાળના ઉપસાગરમાં 24 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન લો પ્રેશર સર્જાશે જે ઓડિશામાં ટકરાશે.