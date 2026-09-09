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અંબાલાલ પટેલની આગાહી સાચી પડી! 10 સપ્ટેમ્બર પહેલા સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘમહેર, ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 09, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:30 PM IST

Gujarat Rain : લાંબા વિરામ બાદ સૌરાષ્ટ્રમાં ફરી મેઘમહેર થઈ છે. અંબાલાલ પટેલે 10 સપ્ટેમ્બર પહેલાં સામાન્ય વરસાદ અને 15 સપ્ટેમ્બર સુધી ભારે વરસાદની આગાહી કરી હતી. આગાહી વચ્ચે જામનગર, અમરેલી અને ભાવનગરના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડતાં ખેડૂતોમાં ખુશી છવાઈ છે. સૂકાતા પાકને વરસાદથી નવજીવન મળતાં ખેડૂતોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

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Gujarat Rain : લાંબા સમયથી ખેડૂતો વરસાદની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા હતા, ત્યારે હવે વરસાદની એન્ટ્રી થતાં ધરતીના તાતે રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. સૌરાષ્ટ્રમાં લાંબા વિરામ બાદ મેઘરાજાની પધરામણી થઈ છે. તો કચ્છમાં પણ વરસાદ નોંધાયો છે.  

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અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી હતી કે, રાજ્યમાં 10 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે, તેમજ 15 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી, ત્યારે આગાહીના પગલે ગુજરાતમાં વરસાદની ફરી એનટ્રી થઈ છે.  

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સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં આજે એટલે કે 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ વરસાદ નોંધાયો છે. જામનગરના ધ્રોલના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે. ત્રણ કલાકમાં ધ્રોલ તાલુકામાં 2 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો.  

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જામનગર ઉપરાંત અમરેલીના જાફરાબાદ અને સાવરકુંડલાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને વરસાદ વરસ્યો હતો. આ ઉપરાંત ભાવનગરના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ મેઘમહેર થઈ છે. તો કચ્છના અબાડાસા તાલુકામાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે.   

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રાજ્યમાં લગભગ 1 મહિનાથી વરસાદે વિરામ લેતા ખેડૂતોમાં ચિંતા વ્યાપી હતી, ત્યારે હવે ફરીથી મેઘરાજાની એન્ટ્રી થતાં સૂકાતા પાકને નવજીવન મળ્યું છે. તો ખેડૂતોએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. 

TAGS:
Ambalal Patel
gujarat rain

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