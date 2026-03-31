અંબાલાલની ડરામણી આગાહી: આ વિસ્તારોમાં ફૂંકાશે વાવાઝોડા જેવો પવન, જાણો કેમ સર્જાયું આ સંકટ?
- Ambalal Patel's big prediction: ગુજરાતમાં અત્યારે ભરઉનાળે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ રાજ્યમાં એકસાથે ત્રણ શક્તિશાળી હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય થતા વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવ્યો છે. પવનના સુસવાટા, ગાજવીજ અને કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતામાં ચિંતાનો માહોલ છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને ટર્ફની સંયુક્ત અસરને કારણે ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ જામવાની શક્યતા છે.
ગુજરાતમાં ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય: કેમ સર્જાયું આ સંકટ?
હવામાન નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યારે રાજ્ય પર ત્રણ મુખ્ય સિસ્ટમની સંયુક્ત અસર જોવા મળી રહી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (Western Disturbance) ઉત્તર ભારત તરફથી આવતા પશ્ચિમી વિક્ષેપની સીધી અસર કરશે. બીજું ટ્રફ લાઈન અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન દરિયાઈ પવનો અને હવામાં સર્જાયેલા દબાણને કારણે બનેલી સિસ્ટમ છે અને ત્રીજી ઇન્ડ્યુઝ્ડ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન જે વરસાદી વાતાવરણને વધુ પ્રબળ બનાવી રહ્યું છે.
અંબાલાલની ડરામણી આગાહી: 70 કિમીની ઝડપે ફૂંકાશે પવન
હવામાન ક્ષેત્રના નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપી છે કે પશ્ચિમી વિક્ષેપ એટલો મજબૂત હશે કે તેની અસર પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનની સાથે ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં વ્યાપક પ્રમાણમાં જોવા મળશે. 60થી 70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આ પ્રચંડ પવનને કારણે કાચા મકાનોના છાપરા ઉડી શકે છે અને વીજળીના થાંભલા કે ઝાડ પડી જવાની ભીતિ છે.
આજે કયા જિલ્લાઓમાં છે વરસાદનું જોખમ?
હવામાન વિભાગે આજે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં થન્ડરસ્ટ્રોમ (ગાજવીજ) સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. જેમાં ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી. મધ્ય ગુજરાતના અમદાવાદ, ગાંધીનગર, દાહોદ, મહીસાગર. સૌરાષ્ટ્ર - કચ્છમાં સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, પોરબંદર, મોરબી, દ્વારકા, કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતના ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. અમદાવાદમાં આજે વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે હળવા વરસાદની સંભાવના છે.
હજુ કેટલા દિવસ ચાલશે આ 'આકાશી આફત'?
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, માવઠાનો આ રાઉન્ડ હજુ પૂરો થયો નથી. આગામી દિવસોનું શેડ્યૂલ નીચે મુજબ રહી શકે છે. 31 આઇસોલેટેડ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ ખાબકી શકે છે. ત્યારબાદ 2 અને 3 એપ્રિલે ફરી એકવાર રાજ્યમાં વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થશે. 5 એપ્રિલ સુધી રાજ્યના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદની અસર ચાલુ રહેશે.
ખેડૂતો માટે મહત્વની સલાહ
ભરઉનાળે વરસાદને કારણે રવિ પાક અને કેરીના પાકને ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ છે. હવામાન વિભાગે ખેડૂતોને અપીલ કરી છે કે તૈયાર પાકને કાપીને સુરક્ષિત અને ઢાંકેલી જગ્યાએ ખસેડી લેવો. માર્કેટ યાર્ડમાં રહેલા અનાજને પ્લાસ્ટિક કે તાલપત્રીથી ઢાંકી દેવું. પશુઓને ખુલ્લા મેદાન કે નબળા છાપરા નીચે બાંધવાનું ટાળવું. હાલ ગુજરાતમાં ભલે ગરમીથી આંશિક રાહત મળી હોય, પરંતુ આ કમોસમી વરસાદ આર્થિક રીતે ખેતી માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. આગામી 5 એપ્રિલ સુધી સાવચેત રહેવું અનિવાર્ય છે.
