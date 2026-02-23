24 અને 25 ફેબ્રુઆરી ગુજરાતના હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે, અંબાલાલની માવઠાની આગાહી
Mavtha Ni Agahi : હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી કહે છે કે, 24 અને 25 તારીખે હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે. દક્ષિણ ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. જેમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ આવી શકે છે. 27 ફેબ્રુઆરીથી માર્ચની શરૂઆતમાં પણ પલટો આવશે.
રાજ્યમાં ફરી એકવાર માવઠાની આગાહી
હોળીના દિવસો નજીક આવી રહ્યા છે. સૂર્યદેવ અત્યારથી જ લોકોને આકરી ગરમીનો પરચો દેખાડી રહ્યા છે. તેવા સમયે વગર સિઝને આવેલા વરસાદે ચિંતા વધારી દીધી છે. ગુજરાતના અલગ અલગ જગ્યાએ માવઠું પડ્યું. તો ઉત્તર ગુજરાતમાં ખેડૂતોના માથે સંકટના વાદળ છવાયા. બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલે ફરી એકવાર ગુજરાતમાં માવઠાની આગાહી કરતા ખેડૂતોનું ટેન્શન વધી ગયું છે. 24 અને 25 ફેબ્રુઆરીએ દક્ષિણ ગુજરાતમાં પડી શકે છે માવઠું.
ખેડૂતો માટે ટેન્શનના સમાચાર
વિષમ હવામાનની વિપરીત અસર માનવ સ્વાસ્થ્ય અને ઉભા કૃષિ ઉપર રહેવાની શક્યતાઓ છે. બદલાતા હવામાનના કારણે માનવ સ્વાસ્થય પર ગંભીર અસર રહેશે. ઉભા કૃષિ પાકોમાં રોગ આવવાની પણ શક્યતાઓ છે. તેથી ખેડૂત ભાઈઓને પાક સંરક્ષણના પગલાં લેવા પડશે તેવી અંબાલાલ પટેલે સલાહ આપી છે.
બંગાળ પરથી પસાર થશે પશ્ચિમી વિક્ષેપ
બદલાયેલું હવામાન કહે છે કે, 23 ફેબ્રુઆરીમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા છે. આ પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે બંગાળ ઉપસાગર પર સક્રિય થશે. આ કારણે તારીખ 24 અને 25 માં ગુજરાતના હવામાનમાં પલ્ટો આવવાની શક્યતાઓ છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભાગોમાં હવામાનનો પલટો આવી શકે છે. કેટલાક વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદના છાટાં પડી શકે છે. 27 ફેબ્રુઆરીથી માર્ચની શરૂઆતમાં પણ ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવવાની શક્યતાઓ છે.
માર્ચમાં પણ માવઠું આવશે
અંબાલાલની ભવિષ્યવાણી કહે છે કે, આગામી 4 માર્ચથી 8 માર્ચમાં બીજું પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા છે. 5 માર્ચથી બદલાતા હવામાનના કારણે ઉભા પાકો માટે ખેડૂતોને પાક સરક્ષણ માટે પગલાં લેવા જરૂરી છે.
Trending Photos