સુપર સાયક્લોન વિશે અંબાલાલ પટેલની આગાહી : કહ્યું, આજથી જ બંગાળની ખાડીમાં જોવા મળશે હલચલ

Ambalal Ni Agahi : અરબી સમુદ્રમાં લો પ્રેશર બનવાના એંધાણ છે. આ કારણે નવેમ્બરના અંતમાં ફરી માવઠુ થવાની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં પણ માવઠું થવાના એંધાણ છે. તો મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં લઘુતમ તાપમાન 13 ડિગ્રી થશે. 

Updated:Nov 18, 2025, 09:42 AM IST

રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો વધ્યો

હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, આજે ગુજરાતના 7 જિલ્લાઓનું તાપમાન 15° થી નીચે નોંધાયું છે. રાજ્યમાં સૌથી નીચું 10.5 ડિગ્રી તાપમાન નલિયામાં નોંધાયું છેય 12.6 ડિગ્રી તાપમાન રાજકોટમાં નોંધાયું. વડોદરામાં 12.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. તો ભાવનગરમાં 15.6, ભુજમાં 14.3 દમણમાં 17.6 ડીસામાં 13.4 દીવમાં 16.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. મોટાભાગના જિલ્લાઓનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં નીચું નોંધાયું છે.   

સુપર સાયક્લોન આવી શકે છે 

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે વાવાઝોડાની આગાહી કરતાં કહ્યું હતું કે, બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર બની શકે છે. ઉપસાગરમાં આજથી હલચલ જોવા મળશે. આ ઉપરાંત સુપર સાયક્લોન પણ બની શકે છે. 19 નવેમ્બર બાદ અરબી સમુદ્રમાં લો પ્રેશર બની શકે છે. ગુજરાતમાં વાદળો આવતા તાપમાનમાં પણ વધારો થઈ શકે છે. નવેમ્બરના અંતમાં ફરી માવઠુ થવાની શક્યતાઓ છે. તે ઉપરાંત ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં પણ માવઠું થઈ શકે છે.  

ગુજરાતમાં હજી ઠંડી વધશે 

અંબાલાલ પટેલે ઠંડીને લઈ આગાહી કરતાં કહ્યું હતું કે, આગામી સમયમાં ઠંડીનું જોર વધશે. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં લઘુતમ તાપમાન 13 ડિગ્રી થશે. સૌરાષ્ટ્રમાં લઘુતમ તાપમાન 20 ડિગ્રી રહી શકે છે. 21 નવેમ્બર બાદ તાપમાનમાં વધારો થઈ શકે છે. મહત્તમ તાપમાન 30 ડિગ્રી સુધી રહી શકે છે.

માઉન્ટ આબુમાં હાડ થીજવતી ઠંડી

ગુજરાતીઓન સ્વર્ગ કહેવાતા માઉન્ટ આબુમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડી રહી છે. સીઝનમાં પહેલીવાર માઈનસમાં તાપમાન નોંધાયું છે. ગતરાત્રે માઉન્ટ આબુમાં માઈનસ 2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. આબુમાં ફરવા જતા પ્રવાસીઓને ઠંડીની મોજ પડી રહી છે. સવારે કાર પર બરફની પરત જામેલી જોવા મળી. હવામાન વિભાગે કરી છે હજુ પણ ઠંડી વધવાની આગાહી કરી છે. 

weather updateWeather ForecastAmbalal Patelઅંબાલાલ પટેલpredictionCyclone AlertParesh Goswamiપરેશ ગોસ્વામીFlood Alertgujarat rainsheavy rainHeavy rainfallભારે વરસાદવરસાદની આગાહી

