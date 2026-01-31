ભર શિયાળે વરસાદ આવ્યો : આજે ગુજરાતના 7 જિલ્લામા કમોસમી માવઠાની અંબાલાલની આગાહી
Unseasonal Rain Alert In Gujarat : આગાહી મુજબ, આજે ગુજરાતના ડાંગ અને છોટાઉદેપુરમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. હજુ પણ 2 ફેબ્રુઆરી સુધી માવઠું પડવાની અંબાલાલ પટેલની આગાહી છે. હવે સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ આવશે.
અંબાલાલની આગાહી
વેધર એક્સપર્ટ અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરના લીધે અમરેલી, બોટાદ, ભાવનગર, ભરૂચ, સુરત, રાજપીપળા, વડોદરાના ભાગોમાં હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા રહેશે.
ડાંગમાં આવ્યો કમોસમી વરસાદ
ડાંગ જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો જિલ્લામાં અનેક સ્થળે કમોસમી વરસાદ જોવા મળ્યો. જેથી ગિરિમથક સાપુતારામાં વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. સાપુતારા તળેટી વિસ્તારના ગામોમાં કમોસમી વરસાદને લઈને ખેડૂતોમાં ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે. જિલ્લાના મુખ્ય મથક આહવામાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. છેલ્લા ચાર દિવસથી વાદળછાયા વાતાવરણ બાદ અચાનક વરસાદ ખાબક્યો છે.
છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં માવઠું
ડાંગની સાથે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પણ કમોસમી માવઠું જોવા મળ્યું. બોડેલી નગરમાં વરસાદના અમી છાંટા નોંધાયા. માવઠાને લઇ ખેડૂતો ચિંતામાં વ્યાપી ગઈ છે.
અંબાલાલ પટેલે તો પહેલેથી જ ચેતવ્યા હતા
હવામાન નિષ્ણાતે પહેલા જ ગુજરાતમાં કમોસમી માવઠાની આગાહી કરી હતી. તેઓએ કહ્યું હતું કે, પૂર્વ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં હળવો કમોસમી વરસાદ અથવા છાંટા પડશે. 31 જાન્યુઆરી રોજ મધ્ય કક્ષાનો પશ્ચિમ વિક્ષેપ દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં આવવાની શક્યતા રહેશે. જેની અસર કમોસમી વરસાદ, કરા પડવા, પવનો સાથે ઉત્તરીય પર્વતીય ભાગોમાં બરફના તોફાન થઈ શકે છે. આ પશ્ચિમ વિક્ષેપો અસર ગુજરાતના અને મધ્ય પ્રદેશના ભાગોમાં આવી શકે છે. 2 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં અસર થઈ શકે છે. ઉત્તર ગુજરાત અને પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોનું હવામાન પલટાવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને રાજસ્થાનના ભાગોમાં તેની અસર વધારે થઈ શકે છે. પંચમહાલ વિસ્તારમાં હળવો કમોસમી વરસાદ કે છાંટ પડી શકે છે.
