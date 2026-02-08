આ દિવસથી ગુજરાતમાં ઠંડી ગાયબ થશે, અને ગરમીની એન્ટ્રી થશે : અંબાલાલ પટેલ
Amabal Ni Agahi : રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ પડવાની હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની આગાહી છે. તારીખ 8 થી 10 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ગુજરાતમાં માવઠું પડી શકે છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, 16 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં કોઈ મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા રહેતી નથી. પરંતુ તે પહેલા દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં 8 થી 12 દરમિયાન હળવા પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવવાની શક્યતા રહેશે. જેના કારણે ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં બરફ વર્ષા કે હિમ વર્ષા થવાની શક્યતા રહેશે. ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગોમાં હળવો કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
આ તારીખોએ સાચવજો
12 ફેબ્રુઆરીએ હવામાનમાં પલ્ટો વાદળવાયુ જણાઈ આવે છે. તો 14 ફેબ્રુઆરીની આસપાસ પશ્ચિમ વિક્ષેપ મધ્ય કક્ષાના રહેશે. તારીખ 18-24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન અનેક પશ્ચિમ વિક્ષેપો આવવાની શક્યતા રહેશે. આ દિવસોમાં પ્રવાભી હવામાન જોવા મળશે. અને ત્યારબાદ ફેબ્રુઆરીના અંતમાં એ પ્રભાવી પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે.
માર્ચમાં શું થશે
માર્ચ શરૂઆત પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર રાજસ્થાન ભાગોમાં થવાની રહેશે. રાજસ્થાન અને ગુજરાત કેટલાક ભાગોમાં હવામાનમાં પલટો આવશે. ગરમીમાં પણ ધીમે ધીમે વધારો થશે.
