Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ગરમી વચ્ચે આવ્યા રાહતના સમાચાર! આ તારીખે ગુજરાતમાં થશે ચોમાસાની એન્ટ્રી, અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી

ગરમી વચ્ચે આવ્યા રાહતના સમાચાર! આ તારીખે ગુજરાતમાં થશે ચોમાસાની એન્ટ્રી, અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 17, 2026, 07:21 PM IST|Updated: May 17, 2026, 07:21 PM IST

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાત સહિત ઉત્તર ભારતમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે દક્ષિણ ભારત અને પૂર્વોત્તર ભારતમાં જોરદાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. હવે આગામી 4 મહિના દેશમાં એક તરફ દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાને કારણે વરસાદ પડશે, તો બીજી તરફ અલ નીનોની અસરને લીધે ગરમી પણ પડશે. તો ચાલો જાણીએ કે ચોમાસાના આગમન પછીના પહેલા અઠવાડિયામાં દેશભરમાં હવામાન કેવું રહેશે? 

1/6

IMD અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાએ દક્ષિણ-પૂર્વ અરબી સમુદ્ર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ અને દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડી, આંદામાન સમુદ્ર, નિકોબાર દ્વીપસમૂહ અને આંદામાન દ્વીપસમૂહના વિજયપુરમ સહિતના કેટલાક ભાગોમાં એન્ટ્રી કરી લીધી છે. હવે ચોમાસું કેરળ પહોંચશે અને 26 મે સુધીમાં કેરળમાં તેની એન્ટ્રી થઈ શકે છે. આ વર્ષે ભારતમાં ચોમાસાની સીઝનમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ થવાની આશંકા છે, કારણ કે અલ નીનો મજબૂત થવાને લીધે આ વર્ષે સામાન્ય કરતાં વધુ ગરમી પડી શકે છે, જે ઓછો વરસાદ થવાનું કારણ બનશે.

2/6

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, પૂર્વોત્તર ભારતમાં 18 મેના રોજ આસામ અને મેઘાલયમાં, 17 મેના રોજ નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં તેમજ 18 થી 19 મે દરમિયાન નાગાલેન્ડ, મણિપુર અને મિઝોરમમાં વરસાદ, વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને વાવાઝોડું આવવાની શક્યતા છે. જ્યારે આગામી સાત દિવસ સુધી એટલે કે 17 થી 23 મે દરમિયાન નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ, ત્રિપુરા, આસામ અને મેઘાલયમાં ભારે વરસાદ થશે.

3/6

દક્ષિણ ભારતની વાત કરીએ તો, દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશમાં 20 અને 21 મેના રોજ છૂટોછવાયોથી મધ્યમ વરસાદ, ગાજવીજ, વીજળીના કડાકા અને ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. આંતરિક કર્ણાટકમાં 17 અને 18 મેના રોજ ગાજવીજ, વીજળી અને તેજ પવન ફૂંકાશે. તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને કરાઈકલમાં 17 થી 19 મે દરમિયાન, કેરળ અને માહેમાં 17 થી 21 મે દરમિયાન, જ્યારે લક્ષદ્વીપ અને દરિયાકાંઠાના કર્ણાટકમાં 17 અને 18 મેના રોજ તેમજ રાયલસીમા, કર્ણાટક અને આંધ્રપ્રદેશમાં વરસાદ પડશે.

4/6

ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતની વાત કરીએ તો, જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 19 અને 20 મેના રોજ તેમજ ઉત્તરાખંડમાં 20 થી 23 મે દરમિયાન છૂટોછવાયો વરસાદ થશે. આ દરમિયાન ગાજવીજ, વીજળી અને તેજ પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. હિમાચલ પ્રદેશમાં 19 થી 23 મે દરમિયાન વરસાદ, ગાજવીજ, વીજળી અને તેજ પવન ચાલશે. મધ્ય ભારતની વાત કરીએ તો, મધ્યપ્રદેશ અને વિદર્ભમાં 17 મેના રોજ તેમજ છત્તીસગઢમાં 17 અને 18 મેના રોજ છૂટોછવાયો વરસાદ, ગાજવીજ, વીજળી અને તેજ પવન ફૂંકાવાની સંભાવના છે.

5/6

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં હવે ગરમીના પારામાં ધીરે-ધીરે ઘટાડો થવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, પરંતુ વાતાવરણમાં હજુ પણ વધ-ઘટ જોવા મળી શકે છે. 17મેથી તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. જોકે, કેટલાક આંતરિક ભાગોમાં પારો હજુ પણ 43 ડિગ્રી સુધી જઈ શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં તાપમાન 42 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રના અમુક આંતરિક ભાગોમાં તાપમાન ઊંચું રહેશે, જ્યારે દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં લોકોને ગરમીથી થોડી રાહત મળશે અને તાપમાન નીચું નોંધાશે.

6/6

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, હવે પવનની ગતિમાં સતત વધારો થશે અને સાથે જ આંધી-વંટોળનું પ્રમાણ પણ વધતું જોવા મળશે. ખાસ કરીને મે મહિનાના અંતમાં દરિયાઈ ગતિવિધિઓ તેજ બનશે. 22 મે બાદ અરબ સાગર વધુ સક્રિય થવાનો છે, જેના કારણે 26 મે સુધીમાં દરિયામાં ચક્રવાત (વાવાઝોડું) બનવાની પૂરેપૂરી શક્યતા સેવાઈ રહી છે. 23 મે સુધીમાં મુંબઈ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં પ્રી-મોન્સુન વરસાદની ધમાકેદાર શરૂઆત થઈ જશે. આ વર્ષે રોહિણી નક્ષત્રની શરૂઆતમાં જ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે, જે ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર લાવશે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો છે કે આ વર્ષે ચોમાસું ઘણું સારું રહેશે અને આવતા વર્ષે પણ રાજ્યમાં વરસાદ ઘણો સારો જોવા મળશે.

Tags:
gujarat weather forecast
Gujarat Monsoon Forecast
Ambalal Patel
વરસાદની આગાહી
ચોમાસાની આગાહી

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે આ વસ્તુઓ પણ થશે મોંઘી, રિપોર્ટે વધારી લોકોની ચિંતા

પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે આ વસ્તુઓ પણ થશે મોંઘી, રિપોર્ટે વધારી લોકોની ચિંતા

Wholesale inflation rate 202627 min ago
2

હુમલાના ભય વચ્ચે અમેરિકાએ ઈરાન સામે રાખી આ 5 શરતો, હવે શું કરશે ખામનેઈ?

America Iran War58 min ago
3

નેધરલેન્ડ્સથી ગુજરાત માટે આવ્યા સારા સમાચાર! PM મોદીએ કરી મોટી ડીલ, જાણો

India Netherlands deal2 hrs ago
4

નરોડા સગીરા અપહરણ કેસનો સનસનીખેજ ખુલાસો! 24 દિવસ બાદ બન્ને સગીરાઓ મુક્ત, જાણો

Naroda missing girls found2 hrs ago
5

તમારા પરફેક્ટ દેખાતા સંબંધમાં તો નથીને આ 5 રેડ ફ્લેગ, 99 ટકા કપલ આ વાતોને નોર્મલ ગણે

red flags2 hrs ago