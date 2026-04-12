એકબાજુ આકરી ગરમી તો બીજી તરફ વાવાઝોડાનો ખતરો! અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે કરી ભયાનક આગાહી
Ambalal Patel Forecast: ફરી એકવાર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થઈ ગયું છે અને તેની અસર એકસાથે અનેક રાજ્યોમાં અનુભવાય એવી આગાહી છે. ભારે પવન, વરસાદ અને વાવાઝોડાનું જોખમ વધ્યું છે. કેટલાક પ્રદેશોમાં કરા પણ પડી શકે છે. 50થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. કેટલાક રાજ્યોમાં તાપમાનમાં તીવ્ર વધારો થવાની ધારણા છે, જેના કારણે ગરમીની સ્થિતિ શરૂ થશે. એક તરફ તોફાન અને વરસાદનો ભય, અને બીજી તરફ ગરમીમાં વધારો. ત્યારે ગુજરાતનું હવામાન આગામી સમયમાં કેવું રહેશે તે અંગેની હવામાન વિભાગની આગાહી જોઈએ.
હવામાન વિભાગની અમદાવાદ કેન્દ્રની આગાહી મુજબ, આગામી બે દિવસમાં તાપમાનમાં 2થી 4 ડિગ્રીનો વધારો થશે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં તાપમાન 41 ડિગ્રીને પાર પહોંચવાની શક્યતા છે. વડોદરા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પારો 43 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે. પાટણ, મહેસાણા અને બનાસકાંઠામાં પણ 42 ડિગ્રીથી વધુ ગરમી નોંધાઈ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે વધુ પડતા ભેજને કારણે લોકોને અસહ્ય બફારા અને અકળામણનો સામનો કરવો પડશે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ગરમીને લઈને એક ભયાનક આગાહી જાહેર કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી દિવસોમાં રાજ્યભરમાં ગરમી પડવાની શક્યતા છે, જેની અસર જનજીવન અને ખેતી બન્ને પર જોવા મળશે. વધતી જતી ગરમીને કારણે ખેતીના પાકો પર જોખમ ઉભું થયું છે. અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને સાવધાન રહેવા સૂચના આપી દીધી છે. મગફળીના પાકમાં ગરમીને કારણે ફૂગ અને સુકારો આવવાની શક્યતા છે. ખેડૂત ભાઈઓએ પાકના રક્ષણ માટે આગોતરા પગલાં લેવા અનિવાર્ય છે.
અંબાલાલ પટેલે ગરમીની વચ્ચે વરસાદી માહોલની પણ આગાહી કરી છે. 18 થી 22 એપ્રિલ દરમિયાન ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. આ સમયગાળામાં વાદળછાયું વાતાવરણ અથવા પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીને કારણે વરસાદ પડી શકે છે. એપ્રિલના અંતમાં અને મે મહિનાની શરૂઆતમાં કેટલાક ભાગોમાં કરા સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
મે મહિનામાં કુદરતી આફતોના સંકેત આપતા અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે 17 મે બાદ અરબ સાગરમાં ચક્રવાત સર્જાવાની શક્યતા છે. આ સાથે બંગાળની ખાડીમાં પણ ભારે વાવાઝોડું ત્રાટકી શકે છે. 26 એપ્રિલ થી મે મહિના સુધી આકરી ગરમીની સાથે અરબ દેશો તરફથી 'કાળી આંધી' ચડી આવવાની પણ સંભાવના છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 12 થી 20 એપ્રિલ દરમિયાન રાજ્યમાં ગરમીનું મોજું ફરી વળશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તાપમાનમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, સમી, હારીજ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલમાં પારો 42 ડિગ્રીને પાર કરી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો વડોદરા સહિતના વિસ્તારોમાં તાપમાન 43 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ કાળઝાળ ગરમી પડશે.
