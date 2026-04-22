ભીષણ ગરમી બાદ માવઠાનું એલર્ટ! મે મહિનામાં વરસાદ સાથે વાવાઝોડાની અંબાલાલ પટેલે કરી ખતરનાક આગાહી
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાત સહિત દેશના વાતાવરણમાં સતત પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. ક્યારેક ગરમી તો ક્યારેક કમોસમી વરસાદ પડી રહ્યો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં પ્રચંડ ગરમીની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા દેશમાં ભીષ ગરમીનો 149 વર્ષનો જૂનો રેકોર્ડ તૂટશે તેવી આગાહી કરી છે. જ્યારે બીજી તરફ આગામી 24 કલાકમાં દેશના 13 રાજ્યોમાં વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદની ગંભીર ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે. તો ચાલો જાણીએ આગામી દિવસોમાં ગુજરાતનું હવામાન કેવું રહેશે.
ગુજરાતમાં હાલ વિચિત્ર વાતાવરણ સર્જાયું છે. રાજસ્થાન પર સર્જાયેલી સાયક્લોનિક સિસ્ટમને કારણે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે. આજે અમરેલી, ભાવનગર, વલસાડ, તાપી અને ડાંગ સહિત સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે. 22 એપ્રિલથી ગરમીનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થશે. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પારો 42 ડિગ્રી સુધી પહોંચશે.
ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે એપ્રિલ અને મે મહિના અંગે ચોંકાવનારી આગાહી વ્યક્ત કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, આગામી દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતમાં અંગ દઝાડતી ગરમી પડવાની આગાહી કરી છે. મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં ગરમીનો પારો 42 ડિગ્રીને પાર થશે. ભેજ વધવાને કારણે ગરમીની સાથે અસહ્ય બફારો અકળાવશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, રાજ્યમાં ભીષણ ગરમી બાદ કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. આગામી 28 એપ્રિલથી મે મહિનાની શરૂઆતમાં ફરી એકવાર માવઠું થશે. પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં કરા સાથે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. મે મહિનાના મધ્યમાં કાળી આંધી સાથે વાવાઝોડુ આવવાની અંબાલાલ પટેલની આગાહી છે. સાથે જ 15 મે બાદ બંગાળની ખાડીમાં ભયાનક ચક્રવાતની શક્યતા છે. જેના કારણે 23 મેથી દરિયામાં ભારે પવન ફૂંકાશે અને ઊંચા મોજા ઉછળશે. ભારે પવનને કારણે કાચા મકાનના છાપરા ઉડી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, ગુજરાતમાં થોડાક જ દિવસોમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ શકે છે. રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં પવન સાથે કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. એપ્રિલના અંતમાં અને મે મહિનાની શરૂઆતમાં પણ વરસાદી ઝાપટાંની સાથે કરા પડવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને મે મહિનામાં ગાજવીજ સાથે અચાનક વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે. વરસાદી આગાહીની સાથે જ અંબાલાલ પટેલે આકરી ગરમીનો સંકેત પણ આપ્યો છે.
બીજી બાજુ આ વર્ષે ચોમાસામાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઓછો રહેવાનો અંદાજ છે. જ્યારે, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું 1 જૂનની આસપાસ કેરળના દરિયાકાંઠે પહોંચી શકે છે. ત્યારબાદ તે આગળ વધતા ભોપાલ સહિત મધ્ય ભારતમાં 15 થી 20 જૂન વચ્ચે દસ્તક દેશે. ગરમી અને ભેજનું ઊંચું પ્રમાણ લોકોની મુશ્કેલીમાં વધારો કરશે. ગુજરાતમાં ચોમાસું સારું રહેવાની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. 8થી 15 જૂન વચ્ચે ગુજરાતમાં થશે ચોમાસાનું આગમન થશે. જૂન અને ઓગસ્ટમાં સારો વરસાદ રહેશે.
