ગુજરાત પર ફરી ઘેરાયા માવઠાના વાદળો! આ તારીખે આવશે વાતાવરણમાં પલટો, અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી
Ambalal Patel Agahi: દેશના કેટલાક ભાગોમાં હવામાનમાં ફરી એક પલટો થવાનો છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે ઉત્તર પ્રદેશ સહિત સાત રાજ્યોમાં ગાઢ ધુમ્મસને લઈને ચેતવણી જાહેર કરી છે. ત્રણ રાજ્યોમાં વરસાદની પણ આગાહી છે. બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતમાં એક પછી એક મોટા વાતાવરણીય પલટાની આગાહી કરી છે, જેના કારણે કમોસમી વરસાદ એટલે કે માવઠાની ભીતિ ઊભી થઈ છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ શું છે આગાહી?
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ગુજરાતનું વાતવરણમાં એક પછી એક પલટો આવી રહ્યો છે. ત્યારે હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે ફરીથી માવઠાની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલે રાજસ્થાન અને ગુજરાત કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. 10 ફેબ્રુઆરીથી વરસાદ પડે તેવી શક્યતા છે. તો જ્યારે ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગોમાં હળવો કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. આ સાથે જ ગરમીમાં પણ ધીમે ધીમે વધારો થશે.
રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ પડવાની હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની આગાહી છે. તારીખ 8 થી 10 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ગુજરાતમાં માવઠું પડી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, 16 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં કોઈ મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા રહેતી નથી. પરંતુ તે પહેલા દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં 8થી 12 દરમિયાન હળવા પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવવાની શક્યતા રહેશે. જેના કારણે ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં બરફ વર્ષા કે હિમ વર્ષા થવાની શક્યતા રહેશે. ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગોમાં હળવો કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
12 ફેબ્રુઆરીએ હવામાનમાં પલ્ટો વાદળવાયુ જણાઈ આવે છે. તો 14 ફેબ્રુઆરીની આસપાસ પશ્ચિમ વિક્ષેપ મધ્ય કક્ષાના રહેશે. તારીખ 18-24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન અનેક પશ્ચિમ વિક્ષેપો આવવાની શક્યતા રહેશે. આ દિવસોમાં પ્રવાભી હવામાન જોવા મળશે. અને ત્યારબાદ ફેબ્રુઆરીના અંતમાં એ પ્રભાવી પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે. માર્ચ શરૂઆત પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર રાજસ્થાન ભાગોમાં થવાની રહેશે. રાજસ્થાન અને ગુજરાત કેટલાક ભાગોમાં હવામાનમાં પલટો આવશે. ગરમીમાં પણ ધીમે ધીમે વધારો થશે.
