કાળઝાળ ગરમીમાં શેકાવા માટે રહેજો તૈયાર! અંબાલાલ પટેલે કરી માવઠાની સાથે આકરા ઉનાળાની આગાહી
Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં હાલ ઉત્તર-પશ્ચિમના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે, જેના કારણે ગરમીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 4 દિવસ સુધી તાપમાન યથાવત રહેશે. જો કે, ત્યારબાદ ગરમીમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. 4 દિવસ પછી તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો વધારો થઈ શકે છે. અત્યારે પણ મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતા 3 થી 4 ડિગ્રી ઊંચું નોંધાઈ રહ્યું છે, જે રાજ્યમાં વહેલી ગરમીનો સંકેત આપે છે. બીજી તરફ આવતા અઠવાડિયે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની આગાહી કરી છે.
ઉત્તર ભારતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે પહાડી રાજ્યોમાં હવામાનની પેટર્ન બદલાશે. હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, જમ્મુ-કાશ્મીર અને લદ્દાખ જેવા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા અને વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આ ફેરફારની અસર મેદાની રાજ્યો જેવા કે પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં પણ જોવા મળશે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી ત્રણ દિવસ હવામાનની દૃષ્ટિએ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ રહેશે, કારણ કે ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભારતના તાપમાનમાં અચાનક પલટો આવવાની શક્યતા છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 17 અને 18 ફેબ્રુઆરી પછી એક હળવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થતાં ગુજરાતના કેટલાક સરહદી વિસ્તારોમાં તેની અસર જોવા મળી શકે છે. ખાસ કરીને પાકિસ્તાન અને રાજસ્થાનને અડીને આવેલા કચ્છના ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. મેદાની વિસ્તારોમાં ક્યાંક 5થી 20 મિલિમીટર જેટલો કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. જો કે, મોટાભાગના ગુજરાતમાં ગરમીનું જોર યથાવત રહેશે.
અંબાલાલ પટેલે માર્ચની શરૂઆતથી જ આકરો ઉનાળો દસ્તક દેશે તેવી આગાહી કરી છે. તેઓએ કહ્યું કે, ગુજરાતમાં ઋતુચક્ર વેરવિખેર થઈ ગયું છે. હવે વસંત ઋતુ પણ જલ્દી જ આવી જશે. ડબલ ઋતુ વચ્ચે અંબાલાલ પટેલે માવઠાની આગાહી કરી છે. તેઓએ કહ્યું કે, આગામી 17 અને 18 ફેબ્રુઆરીએ પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે. પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાશે. સૌરાષ્ટ્ર તથા કચ્છમાં વાદળો આવી શકે છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર સર્જાતાં દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદ આવી શકે છે. 18 થી 24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન વેલમાર્ક લો પ્રેશર સર્જાશે.
ઉત્તર ભારતમાં ભારે વરસાદ સાથે કરા પડી શકે છે. ઉત્તર પર્વતિય પ્રદેશોમાં બરફવર્ષાની આગાહી છે. અરબ સાગરમાં તેની અસર થતાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વાદળો આવી શકે છે. આ પલટાની અસર સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં જોવા મળશે. ખાસ કરીને વલસાડ અને નવસારી જેવા દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
વાતાવરણના આ પલટાને કારણે ખેતીના પાકો, ખાસ કરીને જીરું, ઘઉં અને કેરીના પાકને ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. વાદળો આવવાના કારણે જીરાના પાકમાં રોગચાળો આવી શકે છે. તેથી ખેડૂતોએ પાક સંરક્ષણના પગલાં ભરવા જરૂરી છે.
Trending Photos