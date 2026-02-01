ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતમાં ફરી કમોસમી વરસાદનો ખતરો! અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે આપી મોટી ચેતવણી

Ambalal Patel Agahi: અમદાવાદ અને ગાંધીનગર સહિત સમગ્ર ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ચિંતાજનક આગાહી કરતા અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, ફેબ્રુઆરી મહિનામાં હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે. સમુદ્રી પેરામીટર્સ અને 'વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ' ની અસરને કારણે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં બેમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. ગુજરાતના ડાંગ અને છોટાઉદેપુરમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. હજુ પણ 2 ફેબ્રુઆરી સુધી માવઠું પડવાની અંબાલાલ પટેલની આગાહી છે. હવે સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ આવશે.

Updated:Feb 01, 2026, 07:12 PM IST

ગુજરાતમાં એક તરફ ઠંડી પડી રહી છે, તો બીજીતરફ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પશ્ચિમી વિક્ષોભની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલ ગુજરાતમાં ફરી કમોસમી વરસાદની ચેતવણી આપી છે. ઉત્તર ભારતના પહાડી વિસ્તારોમાં હાલ બરફની ચાદર છવાયેલી છે. સહેલાણીઓ તો આનંદ માણી રહ્યા છે, પણ સ્થાનિકો માટે આ બરફ મહામુસીબત બન્યો છે. હવે આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે વધુ એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપની ચેતવણી આપી છે. જે ગુજરાતમાં પણ કમોસમી વરસાદ લાવી શકે છે.

પહાડોમાં બરફ વરસે છે. તો મેદાની વિસ્તારોમાં હાડ થીજવતી ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળી રહ્યો છે. ઉત્તર ભારતના અનેક ભાગોમાં વરસાદની પણ શક્યતા છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે વધુ એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપની આગાહી કરી છે. જેના કારણે ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં ફરી એકવાર ભારે હિમવર્ષાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

અંબાલાલ પટેલે કહ્યું છે કે, 2 ફેબ્રુઆરી સુધી હવામાનમાં મોટો પલટો આવી શકે છે. વાદળછાયું વાતાવરણ, સામાન્યથી તેજ પવન અને અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે. આ અસર હવે ગુજરાત સુધી પહોંચવાની સંભાવના છે. ખાસ ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લીમાં હળવો કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે.

2 ફેબ્રુઆરી સુધી હવામાનમાં મોટો પલટો આવી શકે છે. મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લીમાં હળવો કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. પૂર્વ ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ અને સુરત સહિતના વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ સાથે કેટલીક જગ્યાએ વરસાદની શક્યતા છે. આ બદલાયેલા હવામાનથી ખેડૂતોના પાક પર અસર થવાની પણ ચિંતા છે. તો સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં પણ કમોસમી વરસાદ કે છાંટા પડી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે 4થી 8 અને 12 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ફરી હળવો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે...એટલે કે ખેડૂતોએ સાવચેત રહેવું ખુબ જ જરૂરી બન્યું છે.

