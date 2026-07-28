/મેઘરાજા ફરી ધડબડાટી બોલાવશે! કેટલાક વિસ્તારોમાં 20 ઇંચ સુધીનો વરસાદ પડશે, જાણો અંબાલાલની ડરામણી આગાહી

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં વરસાદનો એક રાઉન્ડ પૂર્ણ થયા બાદ હવે ફરી એકવાર મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરવા માટે તૈયાર છે. રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદનો નવો અને ભયાનક રાઉન્ડ શરૂ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. દેશના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે અતિભારે વરસાદની મોટી આગાહી કરી છે, જેને પગલે રાજ્યભરમાં મેઘ મહેર સાથે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, દેશમાં એકસાથે 5 હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે. આ સિસ્ટમોના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ સતત યથાવત રહેશે. આગામી 48 કલાક રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, આણંદ ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. ગુરુ પૂર્ણિમાના પવિત્ર દિવસે પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળશે, ત્યારબાદ વરસાદનું જોર વધશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 30 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં 8 થી 10 ઇંચ તો અમુક જગ્યાએ 20 ઇંચ સુધીનો ભારે વરસાદ ખાબકી શકે છે. ખાસ કરીને 2 અને 3 ઓગસ્ટે રાજ્યમાં અણધાર્યા ભારે વરસાદની સંભાવના સેવાઈ રહી છે, જે સામાન્ય જનજીવન પર મોટી અસર પહોંચાડી શકે છે.
ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ વરસાદી માહોલ પૂર્ણપણે જામશે. અંબાલાલ પટેલે ઓગસ્ટ મહિના માટે નીચે મુજબનું ચિત્ર સ્પષ્ટ કર્યું છે. 5 થી 14 ઓગસ્ટે દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. ભારે વરસાદને કારણે તાપી અને નર્મદા નદીના જળસ્તરમાં સીધો વધારો થવાની શક્યતા છે, જેથી કાંઠાના વિસ્તારોને એલર્ટ રહેવા સૂચના છે.
8 ઓગસ્ટની આસપાસ બંગાળના ઉપસાગરમાં વધુ એક નવી હવામાન સિસ્ટમ આકાર લેશે, જેના કારણે ઓગસ્ટના બીજા અઠવાડિયામાં પણ ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર સતત જળવાઈ રહેશે. ઓગસ્ટ મહિના દરમિયાન ગુજરાતમાં સારો અને ધમધોકાર વરસાદ રહેવાનું અનુમાન છે. તંત્ર દ્વારા પણ સંભવિત અતિભારે વરસાદને ધ્યાને રાખીને જરૂરી સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.