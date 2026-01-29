ડંકાની ચોટ પર લખી રાખો આ તારીખો! આ વિસ્તારોમાં વરસાદ-વાવાઝોડાનું એલર્ટ, જાણો લેટેસ્ટ આગાહી
Ambalal Patel Rain Prediction: અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતના હવામાનમાં બદલાવ અંગેની આગાહી કરી છે. જેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે, એક પશ્ચિમી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાની શક્યતા છે. જેના કારણે દેશના ઉત્તરના ભાગોમાં ફરીથી હિમવર્ષા થવાની શક્યતા છે. આ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાનના ભાગો સુધી રહેવાની શક્યતા છે. આ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ હટી જતાં ફરીથી ફેબ્રુઆરીમાં ઠંડી પડવાની શક્યતા રહી શકે છે.
ફેબ્રુઆરી માસમાં ધીરે ધીરે દિવસનું તાપમાન વધવાની શક્યતા રહેશે પરંતુ રાતમાં લઘુત્તમ તાપમાન ઘટી જઈ શકે છે. જેના કારણે કૃષિ પાક પર હિમ પડવાની શક્યતા છે. ખેડૂતભાઈઓએ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. ગુજરાતના વારંવાર બદલાતા હવામાનને કારણે કૃષિ પાકોમાં રોગ થવાની શક્યતા રહેશે. ફેબ્રુઆરીની ચારથી આઠ તારીખમાં એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષોભ બનશે. જેમાં અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીના ભેજની અસર રહેશે. જેના કારણે ઉત્તર ભારતની સાથે ગુજરાતનું હવામાન પણ પલટાવવાની શક્યતા રહેશે.
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિત ગુજરાતમાં તથા દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં મોસમ શુષ્ક રહ્યું હતું. આ સાથે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો. બાકીના પ્રદેશમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નથી. કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછું હતું; દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશ અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં સામાન્ય કરતાં ઓછું હતું.
ઉત્તર ભારત કાળા વાદળોની ઝપેટમાં છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ મોટાભાગના રાજ્યોને અસર કરી રહ્યું છે, જેના કારણે વરસાદ અને જોરદાર પવન ફૂંકાઈ શકે છે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે આગામી 24 કલાક દરમિયાન પર્વતોમાં હવામાન ફરી બગડી શકે છે. ઉત્તરાખંડમાં વાવાઝોડા, વીજળી અને હિમવર્ષાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે, જ્યારે જમ્મુ-કાશ્મીર અને હિમાચલ પ્રદેશમાં આગામી થોડા દિવસો સુધી વરસાદ અને હિમવર્ષાની આગાહી છે.
જોકે, હિમાચલ પ્રદેશના બરફથી ઢંકાયેલા વિસ્તારોમાં સૂર્યપ્રકાશ સાથે હવામાન ખુશનુમા બની રહ્યું છે. ગુજરાતમાં આગામી બે દિવસ દરમિયાન લઘુત્તમ તાપમાનમાં ધીમે ધીમે ત્રણથી પાંચ ડિગ્રીનો વધારો નોંધાશે. ત્યારબાદ સમગ્ર પ્રદેશમાં ધીમે ધીમે બેથી ત્રણ ડિગ્રીનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે. 29, 30 અને 31 જાન્યુઆરીએ દેશના ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદ, ગાઢ ધુમ્મસ અને આંધી-તૂફાનનું જોખમ રહેશે.
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાથી હવામાનમાં અચાનક ફેરફાર થઈ શકે છે. ઘણા રાજ્યોમાં 30થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. સવાર અને રાત્રિના સમયે વિઝિબ્લિટી અત્યંત ઓછી હોઈ શકે છે. ભારે વરસાદ અને ઠંડા પવનોને કારણે તાપમાનમાં બેથી ત્રણ ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં હવામાન વિભાગે ખેડૂતો, પ્રવાસીઓ અને સામાન્ય લોકોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપી છે.
