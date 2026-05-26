Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /કેવું રહેશે ચોમાસું 2026? રોહિણી નક્ષત્ર બેસતા જ અંબાલાલની મોટી આગાહી; આ તારીખથી વરસાદ ભુક્કા કાઢશે!

કેવું રહેશે ચોમાસું 2026? રોહિણી નક્ષત્ર બેસતા જ અંબાલાલની મોટી આગાહી; આ તારીખથી વરસાદ ભુક્કા કાઢશે!

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 26, 2026, 09:46 AM IST|Updated: May 26, 2026, 09:46 AM IST

Ambalal Patel Weather Forecast: ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી પડી રહેલી આકરી ગરમી અને કાળઝાળ તડકાથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે. બપોરના સમયે ઘરની બહાર નીકળવું પણ મુશ્કેલ બન્યું છે, ત્યારે જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના નાગરિકો માટે એક મોટા રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. તેમની નવી આગાહી મુજબ, રાજ્યમાં બહુ જલ્દી પ્રિ-મોનસૂન એક્ટિવિટીની (Pre-monsoon activity) ધમાકેદાર શરૂઆત થવા જઈ રહી છે, જેનાથી તાપમાનનો પારો નીચે જશે અને લોકોને અસહ્ય ગરમીમાંથી મોટી રાહત મળશે.

રોહિણી નક્ષત્ર બેસતા જ બદલાશે વાતાવરણ1/6

રોહિણી નક્ષત્ર બેસતા જ બદલાશે વાતાવરણ

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 25 મેથી રોહિણી નક્ષત્રની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. આ નક્ષત્ર બેસતાની સાથે જ વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાનો શરૂ થઈ જશે. રાજ્યમાં પ્રિ-મોનસૂન એક્ટિવિટી અંતર્ગત આગામી 29 મેથી લઈને 8 જૂન વચ્ચે ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં સારો એવો વરસાદી માહોલ જોવા મળશે.  

કયા વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ પડશે?2/6

કયા વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ પડશે?

કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં ગાજવીજ સાથે 1 ઈંચથી વધુ વરસાદ પડી શકે છે. મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ પ્રિ-મોનસૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે 1 ઈંચ સુધીનો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં સામાન્યથી હળવો વરસાદ થઈ શકે છે.  

આજે સાંજે જ આ વિસ્તારોમાં પલટો આવશે, તેજ પવન ફૂંકાશે3/6

આજે સાંજે જ આ વિસ્તારોમાં પલટો આવશે, તેજ પવન ફૂંકાશે

આજના હવામાનની વાત કરીએ તો, આજે સાંજે જ દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં 10 થી 15 મીમી જેટલો વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં પણ વરસાદી છાંટા પડી શકે છે. રાજ્યમાં પવનની ગતિમાં મોટો વધારો જોવા મળશે. આશરે 35 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આ વાદળછાયા વાતાવરણ અને ઠંડા પવનના કારણે લોકોને ગરમીમાંથી તાત્કાલિક રાહત અનુભવાશે.

જૂન મહિનામાં ક્યાં-ક્યાં પડશે વરસાદ? કેરળમાં ચોમાસાનું આગમન ક્યારે?4/6

જૂન મહિનામાં ક્યાં-ક્યાં પડશે વરસાદ? કેરળમાં ચોમાસાનું આગમન ક્યારે?

ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા માટે જૂન મહિનાની આગાહી કરતા અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે 8 જૂન પછી સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, જૂનાગઢ અને ભાવનગરમાં માવઠા સ્વરૂપે ધોધમાર વરસાદ પડી શકે છે. 7 જૂન સુધીમાં સાબરકાંઠા અને પંચમહાલ પંથકમાં પણ વરસાદની વકી છે. જૂન મહિના દરમિયાન અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, દાહોદ અને આણંદમાં પણ હળવા વરસાદી ઝાપટાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ખેડૂતો માટે સૌથી મોટા સમાચાર આપતા અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે 26 મેથી લઈને જૂનની શરૂઆત સુધીમાં ચોમાસું કેરળ પહોંચી જશે.

ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ની શું છે ગણતરી?5/6

ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ની શું છે ગણતરી?

ભારતીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. આગામી બેથી ત્રણ દિવસમાં તે અરબી સમુદ્ર, બંગાળની ખાડી અને આંદામાન સમુદ્રના મોટા ભાગોમાં સક્રિય થઈ જશે. હાલમાં કેરળ, તમિલનાડુ, આસામ, મેઘાલય અને સિક્કિમ જેવા રાજ્યોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે.  

6/6

સામાન્ય રીતે મે મહિનાના છેલ્લા અઠવાડિયામાં ચોમાસું આટલું સક્રિય હોતું નથી, પરંતુ આ વર્ષે દરિયાઈ ભેજ અને મજબૂત પ્રિ-મોનસૂન પ્રવૃત્તિને કારણે ચોમાસાની ગતિ નોંધપાત્ર રીતે ઝડપી છે. અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડી બંને તરફથી મળી રહેલા ભેજના કારણે ચોમાસું સમયસર અને ધમાકેદાર રીતે ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જે આગામી દિવસોમાં ગરમીથી કાયમી છુટકારો અપાવશે.

Tags:
gujarat weather forecast
Gujarat Weather
weather updates
prediction
Gujarat Monsoon Forecast
gujarat
Ambalal Patel forecast

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IPL વચ્ચે સ્ટાર ક્રિકેટરે લીધી નિવૃત્તિ, ધોની અને કોહલીની કેપ્ટનશીપમાં રમી ચૂક્યો છે

IPL વચ્ચે સ્ટાર ક્રિકેટરે લીધી નિવૃત્તિ, ધોની અને કોહલીની કેપ્ટનશીપમાં રમી ચૂક્યો છે

Murugan Ashwin24 min ago
2

હીટવેવ વચ્ચે હવામાનનો યૂ-ટર્ન? આ રાજ્યોમાં પડશે વરસાદ, સેટેલાઇટ તસવીર જોઈ લોકો ખુશ

weather update25 min ago
3

ગુજરાત હવે ટૂંક સમયમાં ચિત્તાઓથી ગુંજી ઉઠશે! વાઈલ્ડ લાઈફ ક્ષેત્રે ભારતનો મોટો નિર્ણય

breaking news27 min ago
4

અમદાવાદના નવા મેયર અને ડેપ્યૂટી મેયરની જાહેરાત; જાણો AMCના 5 હોદ્દેદારોના નામ

Ahmedabad44 min ago
5

સાવધાન! 29 જૂન સુધી ખપ્પર યોગનો ખતરો, આ રાશિઓ પર સંકટ, જીવનમાં વધશે મુશ્કેલી

Khappar Yog 202649 min ago