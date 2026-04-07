ગુજરાતમાં આજથી આંધી-વંટોળ સાથે વરસાદની ભયાનક આગાહી; આ 18 જિલ્લામાં આવશે આકાશી સંકટ
Gujarat Weather 2026: ગુજરાતમાં હાલ ડબલ સીઝનનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે હવામાન વિભાગે રાજ્યના ખેડૂતો અને નાગરિકો માટે ચિંતાજનક સમાચાર આપ્યા છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની સક્રિયતાને કારણે રાજ્યના 18 જિલ્લાઓમાં આગામી 24 કલાક દરમિયાન ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદ (માવઠું) પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. વરસાદની સાથે સાથે 7 એપ્રિલના રોજ 30 થી 40 કિ.મી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની અને વીજળીના કડાકા થવાની પણ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. બદલાતા હવામાનને કારણે ઉભા પાક અને બાગાયતી ખેતીને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાય રહી છે.
વીજળીના કડાકા અને તેજ પવનની ચેતવણી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, વરસાદની સાથે 30 થી 40 કિમીની ઝડપે તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ખાસ કરીને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ વધુ રહેવાની શક્યતા હોવાથી માછીમારોને આગામી 2 દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. આગામી ત્રણ દિવસ સુધી મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં થાય, પરંતુ ત્યારબાદ રાજ્યભરમાં ગરમીનો પારો ધીમે-ધીમે 2 થી 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલો વધવાની શક્યતા છે. ૮ એપ્રિલથી ફરી રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક થઈ જશે.
ગુજરાતના કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદની વકી?
7 એપ્રિલના રોજ રાજ્યના નીચે મુજબના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, વડોદરા અને છોટા ઉદેપુર. દક્ષિણ ગુજરાની વાત કરીએ તો ભરૂચ અને નર્મદા અને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, મોરબી, દ્વારકા અને કચ્છ જિલ્લામાં વીજળીના કડાકા સાથે હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહીની વાત કરીએ તો 15 એપ્રિલથી રાજ્યમાં ગરમીનો પ્રકોપ વધવાની શક્યતા છે અને તાપમાન 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી શકે છે. 26 એપ્રિલ પછી ગરમી વધુ તીવ્ર બનશે અને મે મહિનામાં કાળઝાળ ગરમીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ સાથે જ મે મહિનામાં 11 થી 20 વચ્ચે ધૂળની આંધીઓ અને પવન સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 17 મે આસપાસ અરબ સાગરમાં વાવાઝોડું સર્જાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જેની અસર દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં જોવા મળી શકે છે. ત્યારબાદ 24 મે થી 4 જૂન દરમિયાન ફરી વરસાદી માહોલ બનશે અને 8 જૂનથી પવનની દિશામાં ફેરફાર થતાં વાતાવરણમાં મોટો બદલાવ આવશે. આ સમગ્ર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને લોકોને આગોતરા તૈયારી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ
રાજ્યના આર્થિક પાટનગર અમદાવાદમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળશે. શહેરમાં આકાશ મુખ્યત્વે વાદળછાયું રહેશે અને મહત્તમ તાપમાન 36 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે બફારાનો અનુભવ થઈ શકે છે. આ વરસાદ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે થવાનો અનુમાન છે. જેના કારણે હવામાનમાં અચાનક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. સાથે જ આવતીકાલથી પવનની ગતિમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. જે વાતાવરણને વધુ અસરકારક બનાવશે.
8મી એપ્રિલથી ગરમીનો પ્રકોપ વધશે
હાલમાં ઉત્તર ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં તાપમાન સામાન્ય કરતા નીચું નોંધાયું છે, પરંતુ આ રાહત લાંબો સમય ટકશે નહીં. હવામાન વિભાગના મતે 8 એપ્રિલથી રાજ્યભરમાં હવામાન ફરી શુષ્ક બનશે. આગામી ત્રણ દિવસ બાદ ગરમીનું જોર ક્રમશઃ વધશે અને રાજ્યમાં આકરો ઉનાળો શરુ થશે."ભરઉનાળે આવી પડેલી આ કુદરતી આફતને કારણે ખેતીના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે, જેને પગલે ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
