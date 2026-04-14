મે મહિનામાં બંગાળની ખાડીમાં બની શકે છે ખતરનાક વાવાઝોડું, ગુજરાતને અસર કરશે? જાણો અંબાલાલની આગાહી
Unseasonal Rain Forecast Gujarat: ગુજરાતમાં હાલ ડબલ ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. એક તરફ કાળઝાળ ગરમીનો પ્રકોપ વધી રહ્યો છે, ત્યારે ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ગુજરાતના હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના હવામાનને લઈને ચિંતાજનક આગાહી કરી છે. બીજી બાજુ આ વર્ષે ચોમાસામાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઓછો રહેવાનો અંદાજ છે. જ્યારે, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું 1 જૂનની આસપાસ કેરળના દરિયાકાંઠે પહોંચી શકે છે. ત્યારબાદ તે આગળ વધતા ભોપાલ સહિત મધ્ય ભારતમાં 15 થી 20 જૂન વચ્ચે દસ્તક દેશે.
22 એપ્રિલની આસપાસ માવઠાની શક્યતા
ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમીના પ્રકોપ વચ્ચે જ હવામાન પલટો આવવાની પણ આગાહી છે. 18 થી 22 એપ્રિલ દરમિયાન વાતાવરણમાં ફેરફાર થશે અને પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ શકે છે. રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં પવન સાથે કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. એપ્રિલના અંતમાં અને મે મહિનાની શરૂઆતમાં પણ વરસાદી ઝાપટાંની સાથે કરા પડવાની શક્યતા છે.
ગુજરાતના ખેડૂતો માટે એલર્ટ જાહેર
અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને ખાસ કાળજી રાખવા સૂચના આપી છે. ગરમી અને વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે મગફળી જેવા પાકોમાં ફૂગ અને સુકારો આવવાની શક્યતા રહે છે. ખેડૂતોએ પાક સંરક્ષણ માટે અત્યારથી જ યોગ્ય પગલાં લેવા જોઈએ. હવે ચોમાસાની વાત કરીએ તો જૂન આસપાસ અલ નીનોની સ્થિતિ વિકસી શકે છે. આ સામાન્ય રીતે ભારતમાં ચોમાસાને નબળું પાડે છે, જેનાથી વરસાદમાં ઘટાડો અને વિરામની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
હવામાનના જાદુગર અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 20 એપ્રિલ સુધી ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો આસમાને પહોંચશે. ખાસ કરીને પાટણ, સમી, હારીજ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં તાપમાન 42 ડિગ્રીને પાર કરી શકે છે. જ્યારે અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને વડોદરા જેવા શહેરોમાં તાપમાન 43 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. રાજકોટમાં પારો 41 ડિગ્રી, જ્યારે સુરેન્દ્રનગર, મોરબી અને ધાંગધ્રામાં કાળઝાળ ગરમી પડશે.
કચ્છમાં પણ તાપમાન 40 ડિગ્રીને વટાવી શકે છે. તેવી જ રીતે ભરૂચ, સુરત અને નવસારીમાં પણ આકરા તાપની અસર જોવા મળશે. દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર, છત્તીસગઢ અને આંધ્રપ્રદેશમાં તાપમાન 43 થી 46 ડિગ્રી સુધી જવાની શક્યતા છે, જેની અસર ગુજરાતના પડોશી વિસ્તારો પર પણ જોવા મળી શકે છે.
વાવાઝોડા અને 'કાળી આંધી'ના સંકેત
આગાહી મુજબ 26 એપ્રિલથી મે મહિનાની શરૂઆત સુધી ફરી આકરી ગરમી પડશે. આ દરમિયાન આરબ દેશોની 'કાળી આંધી' ચડી આવવાની પણ શક્યતા છે. વધુમાં, 17 મે બાદ અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં ભારે ચક્રવાત સર્જાવાની પણ પ્રબળ શક્યતા જોવા મળી રહી છે.
