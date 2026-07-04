/આગામી ત્રણ કલાક આ વિસ્તારો માટે સૌથી ભારે; 12 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ, એકસાથે 6 વરસાદી સિસ્ટમો ગુજરાતમાં કરશે જળબંબાકાર

Gujarat Weather Updates : ગુજરાતમાં ચોમાસું હવે પૂરા જોર પર છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા લેટેસ્ટ નાવકાસ્ટ બુલેટિન મુજબ, આગામી 48 કલાક રાજ્ય માટે અત્યંત મહત્વના અને જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. રાજ્યમાં એકસાથે 6 વરસાદી સિસ્ટમો (ટ્રફ, શિયર ઝોન, અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, સીઝનલ ટ્રફ અને લો-પ્રેશર) સક્રિય થતાં સમગ્ર ગુજરાતમાં મેઘતાંડવની સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે. ભરૂચ અને મહીસાગર તેમજ સુરતના ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. કોઈક કોઈક ભાગમાં જડ ભરાવની શક્યતા રહેશે. હવે ભારેખમ વરસાદનું વહન છે.
હવામાન વિભાગની ચેતવણી મુજબ, રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં અલગ-અલગ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. સુરત, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી, જૂનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં અત્યંત ભારે વરસાદની ચેતવણી છે. જ્યારે અરવલ્લી, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, રાજકોટ, પોરબંદર, ભાવનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. જામનગર, બોટાદ, સાબરકાંઠા, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, મહીસાગર, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં યલો એલર્ટ અપાયું છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગર જેવા શહેરોમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.
દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં સ્થિતિ ગંભીર હોવાથી માછીમારોને આગામી પાંચ દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવા કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. બંદરો પર ત્રણ નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. દરિયાકાંઠે 40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જ્યારે દ્વારકા, કચ્છ, જૂનાગઢ અને પોરબંદરમાં 3.2 થી 3.5 મીટર સુધીના ઊંચા મોજાં ઉછળવાની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહીમાં જણાવ્યુ છે કે, 4 અને 5 તારીખ સુધીમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા સેવવામાં આવી છે. વડોદરાના ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી 48 કલાક અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમના મતે, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદને કારણે નાની નદીઓમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. બંગાળના ઉપ સાગરની શાખા સક્રિય થતા ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. આ સાથે તેમણે જણાવ્યુ છે કે પાટણ, સાબરકાંઠા,અરવલ્લી તેમજ પંચમહાલના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. જેથી આ વરસાદી વહન જામ્યું છે. વડોદરા અને મહીસાગરના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની આગાહી છે.
બીજી તરફ, મધ્ય પ્રદેશમાં થઈ રહેલા ભારે વરસાદને પગલે નર્મદા ડેમમાં પાણીની આવક વધવાની પ્રબળ શક્યતા છે. વધુમાં, 8 અને 9 જુલાઈએ બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી સિસ્ટમ બનવાની સંભાવના છે, જે ગુજરાતમાં વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ લાવશે. એક તરફ ખેડૂતોમાં વરસાદને લઈને ખુશીનો માહોલ છે, તો બીજી તરફ ભારે વરસાદ અને પૂરની સંભાવનાને પગલે તંત્ર એલર્ટ મોડમાં છે. નાગરિકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે જરૂરી હોય તો જ ઘરની બહાર નીકળવું અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું.
ગુજરાતમાં 4 અને 5 જુલાઈ દરમિયાન ચોમાસું વધુ સક્રિય બનવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 5 જુલાઈના રોજ સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદનું જોર વધુ રહેવાની સંભાવના છે. સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સતત વરસાદને કારણે નદી-નાળા, તળાવો અને નાના જળાશયોમાં પાણીની આવક વધે તેવી શક્યતા હોવાથી સ્થાનિક તંત્ર પણ સતર્ક બન્યું છે. ખાનગી હવામાન એજન્સી સ્કાયમેટના અનુમાન મુજબ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. બંગાળની ખાડી અને આસપાસના વિસ્તારમાં સર્જાયેલી લો પ્રેશર સિસ્ટમની અસર ગુજરાત સુધી પહોંચતાં વરસાદનું જોર વધવાની સંભાવના છે. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને લોકોને સાવચેત રહેવા અને જરૂરી સાવચેતી રાખવા સૂચન કરવામાં આવ્યું છે.