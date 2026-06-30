/ગુજરાતમાં ચોમાસાની આતુરતાનો અંત: જૂનનો કોરોકટ મહિનો વીત્યા બાદ જુલાઈમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર ઇનિંગના એંધાણ

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં આ વર્ષે ચોમાસાએ ભારે વિલંબ કરતા જગતનો તાત અને સામાન્ય જનતા ચિંતામાં મુકાયા હતા. રાજ્યમાં જૂન મહિનો લગભગ કોરોકટ વીત્યો છે, જેના કારણે છેલ્લા 12 વર્ષનો રેકોર્ડ તૂટ્યો છે. પરંતુ, હવામાન વિભાગ અને જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની આગાહીઓ મુજબ, હવે જુલાઈની શરૂઆત સાથે જ ગુજરાતમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. અંબાલાલ પટેલ સહિતના તમામ આગાહીકારોના મતે જુલાઈની શરૂઆત થતાં જ મેઘરાજા ધમાકેદાર ઇનિંગ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો ક્યારે અને ક્યાં તૂટી પડવાનો છે અનરાધાર વરસાદ?
અત્યાર સુધીમાં ગુજરાત પાણી પાણી થઈ જવું જોઈએ, ત્યાં હજુ સુધી લગભગ આખુ ગુજરાત કોરુંધાકોર છે. ચાલુ વર્ષે ચોમાસું જાણે ક્યાંક ખોવાઈ ગયું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. આંકડાકીય દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો, ગત વર્ષે 28 જૂન સુધીમાં રાજ્યમાં સરેરાશ 31.62 ટકા (279 મીમી) વરસાદ નોંધાયો હતો, જ્યારે આ વર્ષે અત્યાર સુધી માત્ર 2.52 ટકા (22.91 મીમી) વરસાદ જ પડ્યો છે. જૂન મહિનામાં 27 ટકા વરસાદની ઘટ નોંધાઈ છે, જે ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય બન્યો હતો. હાલનું તાપમાન હવાના ભેજને વિખેરી રહ્યું છે. જેના કારણે ચોમાસું સક્રિય નથી થઈ રહ્યું. આકાશમાં વાદળો ન બંધાતા લોકો અને ખાસ કરીને ખેડૂતો પર ચિંતાના વાદળો છવાઈ રહ્યા છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી દિવસોમાં વરસાદનું જોર વધવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આગામી બે દિવસમાં ચોમાસું વધુ આગળ વધશે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. 2 થી 5 જુલાઈ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં અને ૩ જુલાઈથી સૌરાષ્ટ્રમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડશે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવવાની અને હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. માછીમારોને આગામી દિવસોમાં દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે.
જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલના મતે, હવે હવામાનની સ્થિતિ બદલાઈ રહી છે. આગામી 48 કલાકમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાતા હળવા દબાણને કારણે 2 થી 4 જુલાઈ દરમિયાન વરસાદી માહોલ જામશે. 16 જુલાઈ સુધીમાં ભારે વરસાદને કારણે નર્મદા નદી બે કાંઠે વહેતી થશે તેવું અનુમાન છે. 12 જુલાઈના રોજ ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ 3 ઈંચ સુધીનો સારો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. વડોદરા, પંચમહાલના કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદ આવશે. આ સાથે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના વાતાવરણમાં પણ પલટો આવશે.
વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ સાથે 2 થી 5 જુલાઈ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ પડશે. 3 જુલાઈથી સૌરાષ્ટ્રમાં છુટો છવાયો વરસાદ પડશે. અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની આગાહી છે. આગામી બે દિવસમાં ચોમાસું આગળ વધશે. જેથી અન્ય ભાગોમાં પણ વરસાદ પડશે. અંબાલાલ પટેલે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં આગામી 48 કલાકમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. આ સાથે દક્ષિણ ગુજરાત અને પૂર્વ ગુજરાતમાં વરસાદ પડશે. બંગળની ખાડીમાં દબાણ સર્જાતા ચાર જુલાઈથી વરસાદ પડશે. ધીમે ધીમે રાજ્યમાં વરસાદી પેટર્ન બનતી હોવાની માહિતી અંબાલાલ પટેલે આપી છે.
દેશના અન્ય ભાગોમાં પણ ચોમાસાની અસર જોવા મળી રહી છે. કેરળમાં ચોમાસું મોડું બેસતા 11 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે, જ્યારે અરુણાચલ અને આસામમાં વરસાદને કારણે પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ઉત્તર ભારતમાં આગામી 5-6 દિવસમાં ચોમાસું વધુ સક્રિય થવાની આગાહી છે. ભલે જૂન મહિનો નિરાશાજનક રહ્યો હોય, પરંતુ જુલાઈ મહિનાના આગમન સાથે જ ગુજરાતમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી થવાના મજબૂત સંકેતો મળી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગ અને આગાહીકારોની આગાહી ખેડૂતોમાં નવી આશા જગાવી રહી છે. હવે માત્ર મેઘરાજાની કૃપાની રાહ જોવાઈ રહી છે.