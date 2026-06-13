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અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી: જાણો ગુજરાતમાં શા માટે ખેંચાયો વરસાદ અને ક્યારે થશે ધમાકેદાર એન્ટ્રી?

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 13, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:03 PM IST

Ambalal Patel Big Prediction: ગુજરાતમાં ચોમાસાની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહેલા નાગરિકો અને ખેડૂતો માટે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે એક મહત્વની અને વિગતવાર આગાહી કરી છે. હાલમાં રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં અસહ્ય ઉકળાટ અને ગરમીનો માહોલ છે, ત્યારે વરસાદ કેમ પાછો ઠેલાયો છે અને આગામી દિવસોમાં ચોમાસું કેવું રહેશે તે અંગે તેમણે ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, જો અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીની બંને શાખાઓ સાથે મળીને આગળ વધે તો જ સારો વરસાદ થાય છે. હાલમાં અરબ સાગર સક્રિય ન હોવાને કારણે જોઈએ તેવો વરસાદ પડી રહ્યો નથી.

ગુજરાતમાં વરસાદ ખેંચાવાનું મુખ્ય કારણ શું?1/5

ગુજરાતમાં વરસાદ ખેંચાવાનું મુખ્ય કારણ શું?

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં પડી રહેલી ભારે ગરમી અને હવામાં ભેજના અભાવને કારણે વરસાદ ખેંચાયો છે. ચોમાસું આગળ વધવા માટે હવામાં પૂરતો ભેજ હોવો જરૂરી છે, જે અત્યારે જોવા મળી રહ્યો નથી. આ સિવાય ચોમાસાની સિસ્ટમમાં પણ થોડી અડચણો આવી છે. માન્ય રીતે મુંબઈ થઈને ગુજરાત તરફ આગળ વધતું ચોમાસું હાલ પૂરતું મુંબઈમાં અટકી ગયું છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને અન્ય સિસ્ટમોને કારણે હાલ પૂર્વ ભારતમાં ચોમાસું સક્રિય છે, પરંતુ પશ્ચિમ ભારત (ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર) માં તેની ગતિ ધીમી પડી છે.

ગ્લોબલ સિસ્ટમ અને જુલાઈ-સપ્ટેમ્બરનું ચિત્ર2/5

ગ્લોબલ સિસ્ટમ અને જુલાઈ-સપ્ટેમ્બરનું ચિત્ર

હવામાનની વૈશ્વિક સ્થિતિ પર પ્રકાશ પાડતા તેમણે જણાવ્યું કે જો આગામી દિવસોમાં વેપાર વાયુ મજબૂત થઈને આવશે, તો દેશમાં સારો વરસાદ જોવા મળશે. જો વાદળોનો મોટો જમાવડો આફ્રિકા તરફ થાય, તો ભારતમાં ચોમાસું ઘણું સારું બને છે. રાહતની વાત એ છે કે જુલાઈ માસમાં વાદળોનો આ સમૂહ ભારત તરફ આવવાની શક્યતા છે, જેથી જુલાઈમાં સારો વરસાદ પડી શકે છે. આ વર્ષે અલ નીનોની સૌથી વધુ અસર સપ્ટેમ્બર મહિનામાં જોવા મળી શકે છે, જે ચોમાસાના અંતિમ ચરણને પ્રભાવિત કરી શકે છે.

આગામી 6 દિવસ કેવું રહેશે ગુજરાતનું હવામાન?3/5

આગામી 6 દિવસ કેવું રહેશે ગુજરાતનું હવામાન?

ગુજરાતમાં આગામી 6 દિવસ દરમિયાન વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળશે. રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. આ દિવસો દરમિયાન ગુજરાતમાં પવનની ગતિ 15 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધીની રહી શકે છે. વળી, કેટલાક ભાગોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.

ગુજરાતમાં ક્યારથી શરૂ થશે ધમાકેદાર વરસાદ?4/5

ગુજરાતમાં ક્યારથી શરૂ થશે ધમાકેદાર વરસાદ?

ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા માટે અંબાલાલ પટેલે રાહતના સમાચાર આપતા મહત્વની તારીખો જાહેર કરી છે. મુંબઈમાં 15 જૂન પછી ચોમાસું ફરી સક્રિય થશે અને ભારે વરસાદ આવી શકે છે. ગુજરાતમાં (લો પ્રેશર) 16 જૂન બાદ બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર સર્જાવાને કારણે ગુજરાતમાં વરસાદની એન્ટ્રી થશે. જ્યારે ગુજરાતમાં સારો વરસાદ 23 જૂન બાદ રાજ્યમાં વિધિવત અને સારો કહી શકાય તેવો વરસાદ આવવાની શક્યતા છે.

નક્ષત્ર બદલાતા કૃષિ પર અસર5/5

નક્ષત્ર બદલાતા કૃષિ પર અસર

જ્યોતિષીય અને પરંપરાગત હવામાન વિજ્ઞાનના આધારે અંબાલાલ પટેલે એક રસપ્રદ અવલોકન પણ શેર કર્યું છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, જો આદ્રા નક્ષત્ર બપોરના સમયે બેસે (શરૂ થાય), તો જમીન પર ઘાસ ઓછું ઉગે છે. આ બાબત ખેડૂતો માટે આગામી સમયમાં નીંદણ વ્યવસ્થાપન માટે મહત્વની સાબિત થઈ શકે છે. હાલ ભલે ગરમી અને ભેજના અભાવે વરસાદે વિરામ લીધો હોય, પરંતુ ૧૬ જૂન પછી સિસ્ટમ બદલાશે અને ૨૩ જૂન બાદ મેઘરાજા ગુજરાતને તરબોળ કરવા માટે ધમાકેદાર બેટિંગ શરૂ કરશે તે નક્કી છે.  

TAGS:
Ambalal Patel big prediction
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