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ગુજરાતમાં મેઘરાજા ક્યારે બોલાવશે ધબધબાટી? જાણો શું કહે છે અંબાલાલ પટેલની નક્ષત્રો અને ગ્રહો આધારિત આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 24, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:55 PM IST

Ambalal Patel Predictions: ગુજરાતવાસીઓ જેની ચાતક નજરે રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે દિવસ આખરે આવી ગયો છે. રાજ્યમાં ચોમાસાની સત્તાવાર એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી સત્તાવાર જાહેરાત મુજબ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ સાથે ચોમાસાનું વિધિવત આગમન થઈ ગયું છે. હાલમાં ગુજરાતમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થયું છે અને એક ટ્રફ પસાર થઈ રહી હોવાના કારણે આગામી દિવસોમાં સારો વરસાદ રહેવાની સંભાવના છે.

હવામાન વિભાગનું એલર્ટ: માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના1/5

હવામાન વિભાગનું એલર્ટ: માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના

ચોમાસું સક્રિય થતાં જ હવામાન વિભાગ દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની આશંકા છે. આ સિવાય સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી અને ભાવનગર જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. વરસાદ દરમિયાન 40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે અને ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલ જામશે. દરિયો તોફાની બનવાની શક્યતા હોવાથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી: 29 જૂનથી 7 જુલાઈ વચ્ચે ધબધબાટી2/5

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી: 29 જૂનથી 7 જુલાઈ વચ્ચે ધબધબાટી

રાજ્યના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ વરસાદને લઈને પોતાની આગ્રહી આગાહી રજૂ કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, આગામી સમયમાં સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચોમાસું વધુ સક્રિય બનશે. પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના ખૂબ જ વધારે છે. હાલ ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદના ખાસ વાવડ નથી, પરંતુ આગામી દિવસોમાં આ વિસ્તારોના કેટલાક ભાગોમાં હળવા થી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા જરૂર છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, આગામી 7 જુલાઈનું વરસાદી પાણી કિસાનો માટે (ખેતીના કાર્યો માટે) યોગ્ય નથી.

ગ્રહોની ચાલ અને નક્ષત્રોને આધારે આગાહી3/5

ગ્રહોની ચાલ અને નક્ષત્રોને આધારે આગાહી

અંબાલાલ પટેલે જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિએ ગ્રહોની સ્થિતિને આધારે પણ ચોમાસાની ચાલ સમજાવી છે. હવામાનના બદલાવમાં બુધ અને શુક્ર ગ્રહ મોટો ભાગ ભજવે છે. ૨૩ જૂન પછી બુધ અને શુક્ર ગ્રહો એકઠા થતાં ચોમાસું ઝડપથી આગળ વધશે. 29 જૂન પછી ગ્રહોની સ્થિતિ સાનુકૂળ બનશે, જેના કારણે 29 જૂનથી 7 જુલાઈ વચ્ચે રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. ત્યારપછી 13 જુલાઈ બાદ ફરીથી વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થશે. આ વર્ષે મજબૂત અલનીનો બનવાના સંકેતો છે, જેને કારણે વરસાદની સ્થિતિ એકંદરે સારી રહેવાની આશા છે.

પ્રાચીન પરંપરા અને વીજળીના ચમકારાના સંકેત4/5

પ્રાચીન પરંપરા અને વીજળીના ચમકારાના સંકેત

અષાઢી બીજના બીજા દિવસે સૂર્ય નારાયણ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જો અષાઢી બીજ અને પાંચમના દિવસે ઈશાન દિશામાં વીજળીના ચમકારા થશે તો સારો વરસાદ આવશે. 16 જુલાઈની સમી સાંજે જો ઈશાન ખૂણામાં 'સર્પ આકારની' વીજળી દેખાશે, તો તેના ત્રણ જ દિવસમાં ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડશે. તેમજ અષાઢી પાંચમે વીજળી થશે તો પણ ચોમાસું ધમધમશે.

આ વર્ષે ચોમાસું મોડું થવાનું શું છે મુખ્ય કારણ ?5/5

આ વર્ષે ચોમાસું મોડું થવાનું શું છે મુખ્ય કારણ ?

ઘણા સમયથી લોકો વિચારી રહ્યા હતા કે વરસાદ કેમ ખેંચાયો? તે અંગે અંબાલાલ પટેલે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું કે આ વખતે શરૂઆતમાં પવનની ગતિ ખૂબ જ વધારે હતી, જે હવે ધીરે-ધીરે ઘટી રહી છે. પવન સાવ પડી જશે (શાંત થશે) એટલે તરત જ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસશે. આ વર્ષે રોહિણી નક્ષત્રના પાયા બગડવાના કારણે વરસાદ શરૂઆતમાં થોડો ખેંચાયો હતો.

TAGS:
Ambalal Patel big prediction
Political
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