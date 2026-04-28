ભીષણ ગરમીથી મળી શકે છે રાહત! 12 રાજ્યોમાં વાવાઝોડા-વરસાદની ચેતવણી, જાણો શું કહે છે આગાહી

Gujarat Weather Update: દેશભરમાં હવામાનના મિજાજમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ ભીષણ ગરમીએ રેકોર્ડ તોડ્યા છે, તો બીજી તરફ આગામી 48 કલાકમાં 12 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની આગાહી કરવામાં આવી છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, દિલ્હી સહિત ઉત્તર ભારતના રાજ્યોમાં ધૂળની ડમરીઓ સાથે પવન ફૂંકાશે અને કરા પણ પડી શકે છે.

Updated:Apr 28, 2026, 02:50 PM IST

ગરમીનો કહેર: દુનિયાનું સૌથી ગરમ શહેર બન્યું બાંદા

સોમવારે ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશમાં ગરમીએ તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા હતા. દેશના 6 શહેરોમાં તાપમાન 46°C ને વટાવી ગયું હતું. બાંદા (UP) 47.6°C સાથે વિશ્વનું સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું છે. જેસલમેર અને બાડમેરમાં 46.6°C અને 46°C. મધ્ય પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રના ખજુરાહો, વર્ધા અને અકોલામાં પણ પારો 46°C ની ઉપર રહ્યો. વધતી ગરમી અને હીટવેવના જોખમને જોતા કેન્દ્ર સરકારે તમામ રાજ્યોને 'હીટ સ્ટ્રોક મેનેજમેન્ટ યુનિટ' શરૂ કરવા આદેશ આપ્યા છે.  

શા માટે બદલાયું હવામાન?

IMD ના રિપોર્ટ અનુસાર, હાલમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (પશ્ચિમી વિક્ષોભ) સક્રિય છે. આ સાથે જ પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે. તેની અસરને કારણે 28 એપ્રિલ થી 2 મે દરમિયાન ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં તોફાનની શક્યતા. 28 એપ્રિલ થી 1 મે દરમિયાન મધ્ય અને દક્ષિણ ભારતમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. દિલ્હીમાં આજથી હવામાન પલટાશે. આગામી બે દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને 30 થી 50 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. હળવા વરસાદને કારણે તાપમાનમાં 3 થી 5 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે.

પંજાબ, હરિયાણા અને ચંદીગઢમાં 28 થી 30 એપ્રિલ દરમિયાન વરસાદ અને તેજ પવનની શક્યતા રહેલી છે. જમ્મુ-કાશ્મીર અને ઉત્તરાખંડના પહાડી વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ અને હિમવર્ષા (Snowfall) થઈ શકે છે. રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશમાં ધૂળની ડમરીઓ સાથે ગાજવીજની સંભાવના છે.  

પૂર્વોત્તર અને દક્ષિણ ભારતમાં એલર્ટ

આસામ, મેઘાલય અને ત્રિપુરામાં 50-70 કિમીની ઝડપે વાવાઝોડું આવી શકે છે. અરુણાચલ પ્રદેશમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી અપાઈ છે. પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર અને ઓડિશામાં આગામી 7 દિવસ સુધી ગાજવીજ સાથે વરસાદ અને કરા પડવાની શક્યતા છે. દક્ષિણ ભારતમાં કર્ણાટક, તેલંગાણા અને કેરળમાં પણ વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદી માહોલ રહેશે.

ગુજરાતની સ્થિતિ: હીટવેવની આગાહી

જ્યારે દેશના અન્ય ભાગોમાં વરસાદી માહોલ છે, ત્યારે ગુજરાતમાં રાહતના સમાચાર ઓછા છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં અને અન્ય ભાગોમાં હીટવેવ (લૂ) ની પ્રબળ શક્યતા છે. ભેજવાળા વાતાવરણને કારણે બફારો અને ગરમી પરેશાન કરી શકે છે.

