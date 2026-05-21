149 વર્ષ બાદ ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં મોટો ખતરો! અંબાલાલ પટેલની સૌથી ખતરનાક આગાહી

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 21, 2026, 09:01 AM IST|Updated: May 21, 2026, 09:01 AM IST

Gujarat Weather:  ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હવે નાગરિકો માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. હાલોલ ખાતે આવેલી ગુજરાત પ્રાકૃતિક કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં યોજાયેલા એક સન્માન સમારંભમાં ઉપસ્થિત રહેલા જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના હવામાન અને આગામી ચોમાસાને લઈને ખૂબ જ મહત્વની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, હવે રાજ્યમાં ગરમીનો પારો ધીમે-ધીમે ઘટશે અને ટૂંક જ સમયમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી માટે સાનુકૂળ વાતાવરણ સર્જાશે.

ગરમી ઘટશે અને વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, અત્યારથી જ આકાશમાં વાદળો દેખાવાના શરૂ થઈ ગયા છે અને આગામી દિવસોમાં વાદળોનું પ્રમાણ હજુ વધશે. અરબ સાગર પર સિસ્ટમ સક્રિય થવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, જેના કારણે પશ્ચિમ ઘાટમાં વરસાદ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.

19 થી 24 મે દરમિયાન પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીની સંભાવના

રાજ્યમાં આગામી 19, 20, 21, 22, 23 અને 24 મે દરમિયાન પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી જોર પકડશે. બંગાળની ખાડી (ઉપસાગર) અને અરબ સાગરમાંથી આવતા ભેજના કારણે પૂર્વ ગુજરાત સહિત રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી દરમિયાન પવનની ગતિ આંધી-વંટોળ સાથે ભારે રહેવાની શક્યતા છે. આ દરમિયાન 35 થી 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવનના આંચકા આવી શકે છે.

કયા વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ પડી શકે?

દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં 2 ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદની સંભાવના. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, અમરેલી, બોટાદ અને જૂનાગઢના કેટલાક વિસ્તારોમાં 1 ઈંચથી વધુ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. જ્યારે દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગર અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ જોવા મળશે.

ચોમાસાની ટાઈમલાઈન: કેરળથી ગુજરાત સુધીની સફર

અંબાલાલ પટેલે ચોમાસાના આગમનને લઈને પણ મહત્વની તારીખો જાહેર કરી છે. 23 મે સુધી આંદામાન નિકોબાર દ્વીપસમૂહ પર ભારે વરસાદની શક્યતા. ત્યારબાદ ચોમાસાની ગતિવિધિ શ્રીલંકાના પૂર્વ કિનારા પર જોવા મળશે. 26 મેના રોજ ચોમાસું કેરળના દરિયાકાંઠે દસ્તક આપી શકે છે. 10 જૂને મુંબઈ સુધીના ભાગોમાં ચોમાસું પહોંચી જશે. ગુજરાતમાં 15 જૂનની આસપાસ ચોમાસું વિધિવત રીતે પ્રવેશે તેવી શક્યતા છે. આ સાથે જ 15 જૂન સુધી અરબ સાગરમાં ચક્રવાત (વાવાઝોડા)ની અસર પણ જોવા મળી શકે છે. આગામી ૨૩ જૂનથી રાજ્યભરમાં સાર્વત્રિક અને સારો વરસાદ શરૂ થવાની સંભાવના છે.

149 વર્ષ બાદ અલ નિનો સક્રિય થશે, પણ ચોમાસું રહેશે સારું!

આ વર્ષના ચોમાસાની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે 149 વર્ષ બાદ ફરી એકવાર 'અલ નિનો' સક્રિય થવા જઈ રહ્યો છે. જોકે, હવામાન નિષ્ણાંતના મતે આનાથી ડરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ વર્ષે એકંદરે ચોમાસું ખૂબ જ સારું અને પ્રગતિશીલ રહેવાનું છે, જે ખેડૂતો અને આમ જનતા માટે રાહતના સમાચાર છે.  

